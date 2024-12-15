台南查獲3名外籍詐騙車手 外籍車手騎ubike提款

台南市東區員警從本月12日至13日不到24小時內，查獲3名外籍詐欺集團車手，12日當場逮捕2名越南籍嫌犯，並查扣犯罪所得現金31萬多及大批作案工具；另於13日再查獲持馬來西亞觀光簽證的黃姓男車手，他入境隨俗持一卡通，並以ubike作為交通工具代步。

台南市警一分局根據警政署165反詐騙系統通報，指出南市東區多處提款熱點、次數異常。警方隨即啟動調查擴大偵辦，案經查緝小組積極察訪，逐一過濾相關線索，迅速鎖定一名犯嫌並掌握其行蹤，當天晚間9點多在東門路段租屋處周遭調派多名警力埋伏查緝，當場逮捕阮姓女車手(40歲)為越籍非法滯留人士。

警方經阮嫌同意後，前往其租屋處察看，當場查獲另一名越南籍犯嫌黃男(32歲)，隨即將其逮捕。現場查扣56張金融卡、手提電腦1台、帳冊1本、手機4支，犯罪所得現金31萬1900元等證物。

據了解，阮女和黃男自11月底起從事提領犯罪，至本月12日期間已在台南市東區多處提款成功，初估提領金額52萬8240元，另於永康區提領數次，共計9萬元。警方針對這2嫌的特徵，持續比對東區、永康區及仁德區等處，並逐一清查該2嫌所提領的地點。全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送臺南地檢署偵辦，台南地方法院於14日裁定羈押。2人日薪從1千元至1500元不等。