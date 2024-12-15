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台南查獲3名外籍詐騙車手 外籍車手騎ubike提款

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南東區員警從本月12日至13日不到24小時內，查獲3名外籍詐欺集團車手，12日當場逮捕2名越南籍嫌犯，並查扣犯罪所得現金31萬多及大批作案工具；另於13日再查獲持馬來西亞觀光簽證的黃姓男車手，他入境隨俗持一卡通，並以ubike作為交通工具代步。

台南市警一分局根據警政署165反詐騙系統通報，指出南市東區多處提款熱點、次數異常。警方隨即啟動調查擴大偵辦，案經查緝小組積極察訪，逐一過濾相關線索，迅速鎖定一名犯嫌並掌握其行蹤，當天晚間9點多在東門路段租屋處周遭調派多名警力埋伏查緝，當場逮捕阮姓女車手(40歲)為越籍非法滯留人士。

警方經阮嫌同意後，前往其租屋處察看，當場查獲另一名越南籍犯嫌黃男(32歲)，隨即將其逮捕。現場查扣56張金融卡、手提電腦1台、帳冊1本、手機4支，犯罪所得現金31萬1900元等證物。

據了解，阮女和黃男自11月底起從事提領犯罪，至本月12日期間已在台南市東區多處提款成功，初估提領金額52萬8240元，另於永康區提領數次，共計9萬元。警方針對這2嫌的特徵，持續比對東區、永康區及仁德區等處，並逐一清查該2嫌所提領的地點。全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送臺南地檢署偵辦，台南地方法院於14日裁定羈押。2人日薪從1千元至1500元不等。

另持馬來西亞觀光簽證黃姓男子（24歲），13日晚間7點受詐騙集團指示，前往東區崇明路某超商自動櫃員機提取詐騙款項時，遭德高派出所高銀泉盤檢查獲，經調派4名警力到場支援，逮捕黃男查扣現金4萬3953元、工作智慧型手機1支、銀行提款卡1張、一卡通(使用ubike交通工具)、飯店房卡等證物。據了解，黃12月9日搭機來台，第一次取款就被抓，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警一分局偵破2名外籍詐騙車手案，查扣56張金融卡、手機4支，犯罪所得現金31萬1900元等大批證物。記者黃宣翰／翻攝
台南市警一分局偵破2名外籍詐騙車手案，查扣56張金融卡、手機4支，犯罪所得現金31萬1900元等大批證物。記者黃宣翰／翻攝
持馬來西亞觀光簽證黃姓男子，來台南當詐騙集團提款車手，被警方依詐欺罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
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台南 東區 馬來西亞

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