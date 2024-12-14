「虎躍部隊」二兵營區役男不睡覺狂玩百家樂 連賭25小時下場曝
基隆唐姓役男抽中陸軍「虎躍部隊」，今年2月下旬入伍，展開1年義務役軍旅生涯，卻遭單位長官發現，他自4月25日晚上起不睡覺，連續上網25小時對賭百家樂，桃園地院依陸海空軍刑法的在營區賭博財物罪，將他簡易判處拘役30日，得易科，可上訴。
犯罪事實指出，18歲的唐姓役男自今年2月22日起至明年2月22日止，在駐地位於桃園楊梅區太平里營區的陸軍步兵第109旅步一營步一連服役，才當2個月的大頭兵就皮了，竟於今年4月25日晚間6點起，直到第2天晚間7點被查獲為止，不吃不睡，連續上網賭博。
唐姓二兵疑似利用放假在營的機會，晚間以自己的iPhone 14手機上網，登入可供人下注的網路賭博網站「卡利」，輸入帳號密碼後下注，與網站經營者以「百家樂」方式博奕對賭，押中者以賠率計算賭金，未押中者則賭金歸網站經營者所。
由於檢方起訴後聲請簡易判決，法官根據被告唐男的自白、軍中3名證人在桃園市憲兵隊調查時的證述，以及唐男下注紀錄一覽表，認為他在密接時間內，多次在同一營區登入相同的賭博網站進行賭博，侵害同一國家和社會利益，從重依陸海空軍刑法的在營區賭博財物罪論處。
法官審酌，被告唐男於服役期間內，無視軍紀禁令，在營區內以手機登入博奕遊戲網站賭博財物，助長投機風氣、影響軍紀，所為誠屬不該；惟念在他犯後坦承犯行，態度尚佳，且賭博時間不長，考量目前無犯罪紀錄素行，及其自述犯罪動機、教育程度及家庭經濟狀況等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金。
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