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員警退休潮 彰化縣今年108名員警退休創5年新高

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣今年申請退休登記的員警數是555人，但實際退休是108人，創5年來新高，要不是軍公教明年調薪3%，另有12人可能衝著這個「小確幸」，延到明年一月退休，可領到相對比例的退休金，否則今年退休人數衝得更高。

彰化縣員警數目前約2800人，面對警察退休潮近年進入高峰的趨勢，彰化縣2021年共有368名員警申請退休，但實際退休38人，2022年增加到433人申請，實際退休71人，2023年申請人數達525人，實際退休78人；今年則有555人申請退休，實際退休人數是108人，創下近幾年來的最高紀錄。

彰化縣警察局表示，依公務人員退休資遣撫卹法第17條規定，任職滿25年即可申請退休，同仁依個人生涯規劃提出申請預作準備，縣府為籌編預算，也會先行意願調查。因此，符合退休資格員警多數會提出申請，申請人數十分可觀，但實際上到年底，很多員警還是堅守崗位，年復一年再提出申請，因此申請退休的員警就會越來越多。

員警指出，要不是行政院宣布明年元月起，軍公教人員調薪3%，差一個月多了3%薪水，就會相對影響到退休金，部分想退休的人員，即會順延到明年元月以後，明年元月退休人數即達12人，否則今年退休人數絕對不止108人，很多員警也會擔心退休制度再有改變，造成退休金縮水，只要達到退休標準就不戀棧。

一名員警說，今年警察退休所得替代率是67%，到2029年將再降到60%，為了自己及仍在堅守崗位的員警退休生活，正期待藍白立委修法，不要再調降所得替代率，讓員警維持正常的退休生活與尊嚴，也可減緩員警退休浪潮。

除員警退休外，彰化縣員警請調他縣市，也會影響整體警力，縣警局表示，今年基層員警申請統調計349人，巡官統調70人，歷年統調案件警政署都會考量各警察機關員額狀況，在各機關調出及調入人數上取得衡平，讓各機關警力運作無虞，像彰化縣今年實際調出124人、調入213人，明年1月，警政署也將辦理四等警察特考錄取人員分發派補作業，以充實各機關警力。

彰化縣警察局今年計有555名員警登記申請退休，實際退休108人，創5年來新高。本報資料照片
彰化縣警察局今年計有555名員警登記申請退休，實際退休108人，創5年來新高。本報資料照片

警察 退休金

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