彰化男4度酒駕撞癱女騎士 月收200萬每月賠2萬5…被判2年5月

彰化徐姓男子已3度酒駕卻不知警惕，再次喝酒無照上路，把黃姓機車女騎士撞到癱瘓，法院考量他自首，賠黃270萬元調解，但發現他公司月營業額200萬元，每月卻僅肯付黃2萬5000元，認為誠意不足，一、二審都依公共危險罪判他2年5月，可上訴。

檢警調查，徐男曾3度酒駕，分別經緩起訴、判刑3月及5月入獄執行完畢，但他不知悔改2023年6月27日不顧自己駕照被吊銷，當天酒後開1輛租賃小客車上路經線西鄉中正路、沿海路撞上黃姓女騎士，造成黃多處骨折至今臥床生活無法自理。

徐闖禍竟逃逸，時隔1個小時才到和美分局線西分駐所投案，經測得呼氣值每公升0.38毫克。彰化地院一審考量徐男自首，減少檢警緝凶耗費司法資源，依法減刑。

一審認為，徐已有3次酒駕前科這次又再犯，但答應賠償黃女270萬元雙方調解成立，徐已給付120萬元，餘款150萬元每月支付2萬5000元。

但一審發現，徐自稱經營製作、買賣棧板事業，每月營業額高達200萬元，月淨利20萬元，每月卻只願意賠黃女2萬5000元，需5年才能還清，相較黃女癱瘓臥床痛苦，未見徐男有積極彌補之心，考量黃女撤告、替徐男求情，依酒駕致重傷、肇逃等罪判他2年5月

徐男不服上訴，主張自己深表悔悟，和被害人和解，自己是家中經濟支柱，還要扶養小孩、妻子，若入監恐無法照顧也難以按月給付黃女，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

台中高分院二審認為，徐上訴仍以自己事業經營必要性，及刑罰對他個人經濟生活、履行賠償義務的影響認為量刑過重，但審酌一審量刑、認事用法均無違誤，判處駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康