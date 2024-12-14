罹癌男難耐久候恐嚇女護理師 法外開恩判免刑

趙姓男子罹癌在國軍高雄總醫院接受治療，耐不住注射時間過長，撂話「看我敢不敢揍你」，遭女護理師控告以恐嚇方法妨害醫療業務，違反醫療法。法官認為他犯罪情節輕微，減刑仍嫌過重，法外開恩判他免刑。

判決指出，趙男因罹癌在國軍高雄總醫院接受化療，去年10月22日，他因不耐注射時間過長，找護理師協助稀釋藥物加速施打，護理師以必須按照醫囑時間順序施打，拒絕他的要求，他竟恐嚇「看我敢不敢揍你」，並口出穢言握拳作勢打護理師，妨害護理師幫他人換藥、發藥業務，護理師馬上報警查辦他。