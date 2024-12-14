快訊

預約取消+放鳥過半數！ 「門前隱味牛肉麵」宣布：不再提供線上訂位服務

「最美小學生」長大了！Ella零死角混血美貌100%迪士尼公主

罹癌男難耐久候恐嚇女護理師 法外開恩判免刑

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

趙姓男子罹癌在國軍高雄總醫院接受治療，耐不住注射時間過長，撂話「看我敢不敢揍你」，遭女護理師控告以恐嚇方法妨害醫療業務，違反醫療法。法官認為他犯罪情節輕微，減刑仍嫌過重，法外開恩判他免刑。

判決指出，趙男因罹癌在國軍高雄總醫院接受化療，去年10月22日，他因不耐注射時間過長，找護理師協助稀釋藥物加速施打，護理師以必須按照醫囑時間順序施打，拒絕他的要求，他竟恐嚇「看我敢不敢揍你」，並口出穢言握拳作勢打護理師，妨害護理師幫他人換藥、發藥業務，護理師馬上報警查辦他。

趙男在高雄地院審理時坦承犯行，但法官認為，以恐嚇方法妨害醫療業務違反醫療法，法定本刑為3年以下有期徒刑，另得併科30萬元以下罰金，即使依規定減輕，仍須量處1月徒刑，有「情輕法重」可憫恕之情，加上趙男持續接受化療，經濟能力不寬裕，減刑後所科罰金達3萬元，將增加他的經濟負荷，與他的行為可責性不成比例，判免除其刑。全案可上訴。

趙姓男子在國軍高雄總醫院接受化療，涉恐嚇女護理師，法官判他免刑。圖為國軍高雄總醫院。記者林保光／攝影
趙姓男子在國軍高雄總醫院接受化療，涉恐嚇女護理師，法官判他免刑。圖為國軍高雄總醫院。記者林保光／攝影

國軍 恐嚇 護理師

延伸閱讀

罹癌常請假…她領不到年終控霸凌 國軍高雄總醫院：一視同仁

護理荒特別受寵...彰基辦歌喉戰獎10萬 院長跳16蹲熱場

當護理師成為癌症病人 心情跌倒谷底 靠一事自我療癒

台中慈濟醫院護理師有感 日班津貼提高3倍…每月額外多6600

相關新聞

男持開山刀當街追砍友人削下對方臉皮 殺人未遂判刑7年

新北市陳姓男子不滿多次討債未果，今年6月持開山刀當街追砍楊姓友人，當場削下對方臉皮，新北地院日前依殺人未遂罪判刑7年，可...

台南88槍擊案槍手有逃亡大陸事實 明年元旦起延押2月

台南88槍擊案槍手孔祥志上月底二審宣判仍判8年，惟他以老母親需要照顧為由，聲請具保停押未准，自前案執行1年期滿後，自8月...

新竹狼父猥褻2幼女 姊妹花從3歲就遭狼爪：不喜歡爸爸

新竹縣一名狼父為滿足個人性慾，竟對自己年幼的雙胞胎女兒伸狼爪，多次伸手撫摸姊妹花的下體陰部，或以陰莖頂姊妹花的下體，就連...

罹癌男難耐久候恐嚇女護理師 法外開恩判免刑

趙姓男子罹癌在國軍高雄總醫院接受治療，耐不住注射時間過長，撂話「看我敢不敢揍你」，遭女護理師控告以恐嚇方法妨害醫療業務，...

台中男酒駕1死3傷被收押 全市大執法又抓到23人酒駕

台中22歲林姓男子12日酒駕在東區高速飆速亂竄，釀1死3傷、波及6車慘劇，呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，警方昨依公共...

影／低溫急凍洗澡全冷水...熱水器竟被偷 警逮水電專業竊賊

冷氣團南下全台低溫急凍，新北市有民眾洗澡竟全是冷水，檢查一看才知屋後熱水器被偷，怒報案，永和警方調閱監視品器逮朱姓慣力，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。