罹癌男難耐久候恐嚇女護理師 法外開恩判免刑
趙姓男子罹癌在國軍高雄總醫院接受治療，耐不住注射時間過長，撂話「看我敢不敢揍你」，遭女護理師控告以恐嚇方法妨害醫療業務，違反醫療法。法官認為他犯罪情節輕微，減刑仍嫌過重，法外開恩判他免刑。
判決指出，趙男因罹癌在國軍高雄總醫院接受化療，去年10月22日，他因不耐注射時間過長，找護理師協助稀釋藥物加速施打，護理師以必須按照醫囑時間順序施打，拒絕他的要求，他竟恐嚇「看我敢不敢揍你」，並口出穢言握拳作勢打護理師，妨害護理師幫他人換藥、發藥業務，護理師馬上報警查辦他。
趙男在高雄地院審理時坦承犯行，但法官認為，以恐嚇方法妨害醫療業務違反醫療法，法定本刑為3年以下有期徒刑，另得併科30萬元以下罰金，即使依規定減輕，仍須量處1月徒刑，有「情輕法重」可憫恕之情，加上趙男持續接受化療，經濟能力不寬裕，減刑後所科罰金達3萬元，將增加他的經濟負荷，與他的行為可責性不成比例，判免除其刑。全案可上訴。
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