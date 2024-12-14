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男持開山刀當街追砍友人削下對方臉皮 殺人未遂判刑7年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子不滿多次討債未果，今年6月持開山刀當街追砍楊姓友人，當場削下對方臉皮，新北地院日前依殺人未遂罪判刑7年，可上訴。

判決指出，47歲陳姓男子不滿認識多年的35歲友人楊姓男子積欠他2萬5000元許久都不還，雙方為此常在通訊軟體互嗆，竟因此種下殺機，今年6月18日上午，趁楊男外出購買早返家時，當街持開山刀追砍，導致楊男右臉脥、右手臂、右大腿被砍數刀，血流滿地，右臉顴骨位置遭削下一大塊臉皮，差點砍到眼睛，最後癱倒在馬路中央血泊之中，送醫後救回一命。

陳男犯後辯稱只是想給對方一個教訓，並無殺人意圖，法官考量陳男未能與被害人楊男達成調解或和解，亦未賠償，日前依殺人未遂罪判刑7年，仍可上訴。

新北市陳姓男子今年6月持開山刀當街追砍楊姓友人，當場削下對方臉皮，新北地院日前依殺人未遂罪判刑7年。圖／聯合報系資料照
新北市陳姓男子今年6月持開山刀當街追砍楊姓友人，當場削下對方臉皮，新北地院日前依殺人未遂罪判刑7年。圖／聯合報系資料照

殺人未遂

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