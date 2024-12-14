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台中男酒駕1死3傷被收押 全市大執法又抓到23人酒駕
台中22歲林姓男子12日酒駕在東區高速飆速亂竄，釀1死3傷、波及6車慘劇，呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，警方昨依公共危險致死罪嫌送辦後，法院已裁定林男收押；警方同時執行3天酒駕大執法，12日、13日已取締23件、移送18人，請民眾切勿酒駕。
台中市警局交通大隊表示，12日發生酒駕事故1死3傷，為防治類似行為，12日起規畫連續3天不分晝夜酒駕大執法，針對酒駕易違規、易肇事路口及易飲酒處所周邊道路強力執法，統計12日、13日已取締23件、移送法辦18人。
根據交通部道安資訊網，台中市酒駕死傷交通事故今年1月至9月共901件，較去年同期1110件，減少209人，降幅18.8%，防制成效為六都第4。
警方查，林男12日上午在KTV唱完歌，一早10點多不顧渾身酒氣直接開車要回家，時隔約7、8分鐘行經東區自由路三段、進德路口，失控撞飛騎機車的75歲杜姓老翁，害杜被撞飛、重摔慘死，又波及騎腳踏車的宋姓街友（58歲）、開賓士車的黃姓女子（46歲）。
林男釀禍後車頭幾乎全毀，撞到一旁民宅才停下，他下車時神智不清、語焉不詳，林右膝蓋也被撞到開放性骨折住院開刀，13日下午才出院。
警方也在林男車內發現1個透明罐內有7公克K他命，還有1把瓦斯槍，初驗無殺傷力，昨傍晚依公共危險致死罪嫌移送，經檢方聲押獲准。
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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