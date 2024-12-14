影／低溫急凍洗澡全冷水...熱水器竟被偷 警逮水電專業竊賊

冷氣團南下全台低溫急凍，新北市有民眾洗澡竟全是冷水，檢查一看才知屋後熱水器被偷，怒報案，永和警方調閱監視品器逮朱姓慣力，經查朱涉嫌在5天內連續犯下7起住宅熱水器、冷氣室外機竊盜案，警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，連續竊盜案受害民眾報案時表示，都是深夜洗澡時發現沒有熱水，走出屋外查看，驚覺熱水器竟不翼而飛，對於熱水器遭竊簡直難以置信。經專案人員擴大偵辦，追查犯嫌衣著、交通工具等特徵，研判多起竊案為同一人所為，蒐集罪證及鎖定犯嫌後，立即向新北地檢署聲請拘票獲准，日前將連續竊盜犯嫌朱姓男子（46歲）拘提到案，當場查扣現金800元及老虎鉗、剪刀、螺絲起子、繩索等犯案工具。

據警方調查發現，每當朱男缺錢花用便騎著機車在中、永和地區四處找尋巷弄中的熱水器及冷氣室外機等下手目標，鎖定後就伺機以老虎鉗、剪刀等工具破壞、卸除，再以機車載運至鄰近資源回收場銷贓，1組市價約1萬元的熱水器卻僅以300至500元不等價格賤賣；專案人員查扣證物時發現一組簡易型電壓計，詢問才知朱嫌過去從事水電工程，卸除冷氣室外機後，擔心遭殘餘電流電擊，因此都會先測試電壓，避免觸電。