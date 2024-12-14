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台南88槍擊案槍手有逃亡大陸事實 明年元旦起延押2月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南88槍擊案槍手孔祥志上月底二審宣判仍判8年，惟他以老母親需要照顧為由，聲請具保停押未准，自前案執行1年期滿後，自8月1日起羈押3月、延押2月迄今，羈押期限年底將屆，台南高分院認孔犯罪嫌疑重大，前已有逃亡大陸地區的事實，自明年元旦起延押2月。

台南高分院指出，孔羈押期限即將到期，經訊問被告，並聽取檢察官、辯護人意見後，認為他仍有繼續羈押的原因及必要性，自民國114年1月1日起，延長羈押2月。

孔因不能安全駕駛致交通危險、傷害等2罪，經桃園地院及台南地院先後判刑，去年向台南高分院聲請應執行刑，經裁定2罪應執行1年。

然而，他因涉88槍擊案與同案洪政軍逃亡大陸，去年2月25日自大陸押解回台後入監執行，前兩案8月1日執行期滿。他雖以家中尚有智力逐漸退化的老母仰賴他照顧，請求具保停止羈押而遭駁回，羈押迄今將滿5月。

台南88槍擊案，檢方起訴認「紅龜」洪政軍教唆槍手孔祥志犯下槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗是槍擊指使者，並資助洪、孔兩人在大陸藏匿，二審上月27日宣判，仍認王被控槍擊指使者部分證據不足而駁回，至於原無罪李奇漢改以幫助犯定罪判1年，王文宗等7人均維持原判。

包括洪政軍10年、孔祥志8年、王文宗6月，以及接應者楊展華、郭建彰均5月，蔡金郎、謝俊誠2人無罪。

學甲88槍擊案主嫌洪政軍（前中戴墨鏡者）及槍手孔祥志（後中戴墨鏡者）上月底二審仍維持10年、8年判決。圖／本報資料照
學甲88槍擊案主嫌洪政軍（前中戴墨鏡者）及槍手孔祥志（後中戴墨鏡者）上月底二審仍維持10年、8年判決。圖／本報資料照

台南 槍擊 洪政軍

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