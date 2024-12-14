KTV廁所堵人強吻還上下其手 色男辯酒醉失憶...判刑10月

新北市熊姓男子去年邀約多位友人到KTV飲酒歡唱，見同行一名女性友人起身走進包廂內廁所，竟尾隨入內，強行親吻還上下其手，女子不甘心受辱，報警提告，熊男事後辯稱酒醉失憶，否認犯行，新北地院日前依強制猥褻罪判刑10月，可上訴。

判決指出，熊姓男子去年9月14日晚上邀約數名友人前往新北市林口區一間自助式KTV飲酒歡唱，見同行一名女性友人起身走進包廂內廁所，竟尾隨入內，「我失戀很難過。」女性友人基於善意給熊男一個擁抱後，便要走出廁所，熊男強拉住女子進行第二次擁抱，不但強行親吻還上下其手，女子感覺楊男有起生理反應，感覺十分不舒服，奮力將人推開離開廁所。

女子不甘心受辱，事後報警提告，熊男到案後辯稱當時酒醉失憶，完全否認犯行，迄未與受害女子達成和解，新北地院日前依強制猥褻罪判刑10月，仍可上訴。

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