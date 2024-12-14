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高中女足助理教練假拉筋暖身 3次猥褻女球員判1年4月刑

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄某高中女子足球隊助理教練「阿強（化名）」趁球隊練完球，球員都離去，只剩他與1名女球員獨處，多次假藉幫這名女球員拉筋，對女隊員上下其手。高雄地方法院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判助理教練1年4月徒刑。

判決指出，阿強在高雄某高中女子足球隊當助理教練，輔助教練訓練隊員，也幫忙為球員暖身、拉筋、開背等基礎訓練。去年4月25日、26日晚間球隊練完球，其他隊員已離開學校，只剩他和1名女球員在休息室，他假藉幫這名女球員放鬆、拉筋、開背，叫女球員趴在地板按摩腿部及開背，開背後，竟對女球員伸鹹豬手，女球員感到不舒服，以身體閃避方式抗拒便馬上離去。

隔天練完球，這名女球員告知阿強要先離開，不料，阿強又對女球員伸出狼爪，強制猥褻得逞。4月28日練完球，阿強再度在休息室，藉協助放鬆拉筋、開背，要女球員趴在桌上開背，竟強行以下體頂女球員下體，甚至拉下女球員褲子，猥褻後才讓女球員離去。

女球員向家人及教練哭訴遭遇，家人要教練叫阿強出面，阿強還曾道歉，家人問阿強道歉什麼，他立即回稱忘記了，又否認猥褻女球員，家人才對阿強提告。庭審時，阿強仍否認猥褻行為。但查出，阿強的妻子在去年5月3日事發後，曾傳訊給女球員父親，表明「非常抱歉真的是十分抱歉，我們很誠心的想跟你們和解。如果你們有任何要求我們也願意承擔」。

合議庭認為，女球員未滿18歲，對自己的遭遇情節的證述具體明確，倘非親身經歷，不可能作出如此清楚的具體指證，且訴說時哭泣，與一般遭受性侵的人反應相符，並出現壓力症候群，如果沒做又為何道歉。合議庭並認為，這名助理教練為滿足性慾，利用機會對未滿18歲的少女強制猥褻行為，影響女球員身心，分次依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑。全案可上訴。

高雄某高中女足隊助理教練涉猥褻女球員，高雄地院判1年4月。示意圖／Ingimage
高雄某高中女足隊助理教練涉猥褻女球員，高雄地院判1年4月。示意圖／Ingimage

家人 教練 猥褻

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