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偵查佐開車沒禮讓撞到婦人手骨折 霧峰分局判國賠43萬
台中市警局霧峰分局黃姓偵查佐4年前執勤開車違規，撞傷騎機車的唐姓婦人害她骨折，唐提國賠求償472萬元；法院審酌，黃員未禮讓是肇事主因，但唐女沒減速也要負擔三成責任，計算再扣除保險後，判霧峰分局應國賠唐43萬多元，可上訴。
唐女主張，黃姓偵查佐2020年11月25日早上9點多開車從南投草屯療養院出來，要穿過玉屏路閃光紅燈號誌時沒有「停車再開」就直接穿越，自己騎機車經過就被撞上，釀手骨折、多處擦挫傷。
唐女表示，車禍後釀憂鬱、失眠及焦慮，就醫療、機車修理費、不能工作損失、勞動力減損及精神撫慰金130萬元，扣除已領強制保險金，一共向霧峰分局求償國賠472萬3037元。
霧峰分局抗辯稱，唐女憂鬱、失眠及焦慮與本件車禍無關，也爭執相關醫療、看護費用及勞動力減損計算，也認為該起車禍唐女自身要負擔四成責任。
台中地院查，黃員開車經閃光紅燈號誌路口，未暫停讓幹道車先行是肇事主因，唐女未減速慢行是次因，霧峰分局車禍後已先給付唐1萬6000元，唐也收領保險54萬元，而黃任職霧峰分局擔任偵查佐，當時執行職務過失傷害，唐女求償國賠有依據。
法院審酌，唐女憂鬱、失眠和該車禍無關，但受傷後勞動力減損達10％，另受傷身心痛苦、生活不便，精神撫慰金應以50萬元適當，加上其餘醫療、看護及勞動力損失等，所受損害為141萬元。
法院指出，該車禍黃員、唐女各應負擔七成、三成責任，計算後再扣除唐已領保險、分局先行給付部分，一共判霧峰分局應國賠43萬4109元。
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