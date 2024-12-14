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檢傳29人作證 「吃到烤焦苦味」
台中「和牛EMPEROR」標榜台中日式燒肉最高峰，卻爆出拿過期神戶牛讓消費者吃下肚，檢方依加重詐欺罪起訴日籍負責人坂本斗志及公司，曾因神戶牛慕名到訪的消費者證稱「沒想像中好吃」，還吃到烤焦苦味，當初就質疑是否蓋過什麼味道？
「和牛EMPEROR」爆出過期和牛後，台中市食安處依食安法重罰日籍業者，封存過期肉品已銷毀，業者八月ㄧ日停業，易主台灣新東家。食安處說，經啟動「和牛燒肉餐廳專案」，稽查廿家餐廳都未發現逾期食材，將持續不定期稽查。
檢方查出，燒肉店負責人坂本斗志與店長、總料理長，明知去年十月採購的「神戶牛」已於同年十二月三日過期，也未再採購任何神戶牛，今年ㄧ至三月仍將過期肉品料理成「神戶牛 帝王莎朗」賣給消費者。
坂本斗志等人否認詐欺，辯稱有先告知客人神戶牛缺貨，詢問是否能以其他牛肉代替，經消費者同意才使用鹿兒島牛肉出餐。
檢方傳廿九名消費者作證，有人稱店員推薦「神戶牛帝王莎朗」，他們很期待才點餐，也有人是看到ＩＧ慕名而來，但沒聽說神戶牛缺貨要用鹿兒島牛替代，若知道被混充、過期就不會點，還有人說吃了神戶牛覺得沒想像中好吃，和以前入口即化印象有落差。
還有消費者說，為了幫家人慶生而來，或女友就是要吃「神戶牛」才來吃，但服務人員沒有明確告知他們餐廳並無神戶牛，還有熟悉燒肉的同業說，他清楚牛肉價差，如果店員告知要改以鹿兒島牛出餐，自己一定不會同意，店家這樣的手法非常惡劣。
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