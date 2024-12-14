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台中和牛餐廳賣過期肉 3人起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中燒肉名店「和牛EMPEROR」爆出販售過期和牛，檢方依加重詐欺罪起訴日籍負責人坂本斗志。圖／台中市政府提供
台中燒肉名店「和牛EMPEROR」爆出販售過期和牛，檢方依加重詐欺罪起訴日籍負責人坂本斗志。圖／台中市政府提供
台中「和牛EMPEROR」餐廳今年四月爆出拿過期神戶牛，以一客二七○○元賣給消費者吃下肚，檢方依加重詐欺罪起訴日籍負責人坂本斗志與店長、料理長及天樂公司，並痛批其等狡辯卸責，還揚言對報導的媒體提告，態度惡劣，建請法院從重量刑。

和牛EMPEROR爆出食安問題後，台中市食安處重罰日籍業者一六八萬元、勒令停業；該店已由台灣的新團隊接手重新開幕，新經營業者表示，接手後食材採「先進先出」原則，肉品逾期由報廢食材業者銷毀。

起訴指出，天樂公司社長坂本拓也二○二三年九月起經營「和牛EMPEROR」餐廳，標榜台中日式燒肉店的最高峰，由弟弟坂本斗志（卅五歲）擔任餐廳負責人，雇用店長久保（廿五歲）、總料理長山添（四十二歲）。

檢方調查，坂本斗志、久保及山添明知餐廳去年十月廿日採購的「神戶牛」，已於同年十二月三日過期，今年一至三月卻將過期肉品料理成「神戶牛帝王莎朗」，以每客二七○○元賣給廿九名消費者。

檢方偵訊時，坂本斗志全不認罪，辯稱都不是事實，因神戶牛很貴沒再進貨，也跟客人告知缺貨，若能接受其他牛代替才會點餐，並稱「絕對沒有詐欺」。

山添、久保同樣不認罪，辯稱不清楚有效期限，有告知客人店內無神戶牛，經對方同意改以鹿兒島牛肉代替出餐，實際售出的非過期神戶牛。但餐廳員工證稱，去年十二月至今年三月店內仍在賣神戶牛肉，送到客人餐桌上的肉也有擺神戶牛的肉牌，餐廳持續發推銷文章。

檢起訴痛批，該餐廳標榜「台中日式燒肉最高峰」、「肩負代表日本燒肉文化使命、頂級和牛」，卻拿過期肉讓消費者吃下肚，事後還在社群發聲否認，顯見犯後態度惡劣，建請法院從重量刑。

燒肉 神戶牛 餐廳

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