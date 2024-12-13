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秦偉服刑客串演出「記憶中的味道」 假釋被駁嘗不到自由滋味

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

藝人秦偉因為性侵案被判刑7年8月，今年3度申請假釋全被駁回。特別的是，秦偉等三名有藝人背景的受刑人，客串演出矯正署台中監獄出品的「記憶中的味道」影片，參加彰化縣政府微電影創作比賽獲得銅獎，對應出他申請假釋想尋找「自由的滋味」卻不可得的心境。

藝人秦偉性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案判處有期徒刑7年8月確定，2020年4月發監台中監獄服刑；他今年1月起開始申請假釋已2次被駁回，9月時第三度申請假釋，矯正署假釋審議委員會認為條件不滿足，日前再度駁回秦的申請案。

彰化縣政府新聞處最近舉辦總獎金60萬元的彰化縣第5屆「尋找彰化味～微電影創作獎徵選」活動，經評審結果，由矯正署台中監獄出品「記憶中的味道」獲得銅獎。這部影片是描寫一名出身彰化的教誨師，與客串演出的受刑人「小傑」、「小盟」及秦偉「小偉」，一起談起令人懷念的彰化味道，如數家珍提到肉圓、蛋黃酥、羊肉、爌肉飯等，還有八卦山大佛、扇形車庫等景點。

這部微電影雖然只得到銅獎，但「卡司」可不小，因為三名客串的演員，其實是真的是演員出身，目前也在服刑，演來也十分自然。影片中的「小偉」，就是目前在台中監獄服刑的秦偉，沒想到得獎名單才公布不久，今天就傳出有關秦偉申請第三次假釋被駁回的消息，令人感嘆。

服刑三度申請假釋被駁的藝人秦偉（左1），客串演出「記憶中的味道」影片，卻嘗不到「自由的滋味」。圖／截自彰化縣府提供的「記憶中的味道」影片
服刑三度申請假釋被駁的藝人秦偉（左1），客串演出「記憶中的味道」影片，卻嘗不到「自由的滋味」。圖／截自彰化縣府提供的「記憶中的味道」影片
服刑三度申請假釋被駁的藝人秦偉，客串演出「記憶中的味道」影片，卻嘗不到「自由的滋味」。圖／截自彰化縣府提供的「記憶中的味道」影片
服刑三度申請假釋被駁的藝人秦偉，客串演出「記憶中的味道」影片，卻嘗不到「自由的滋味」。圖／截自彰化縣府提供的「記憶中的味道」影片

假釋 微電影 性侵 秦偉

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