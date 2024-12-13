獨／金門前縣長李沃士收賄定讞 友人揭心聲：無法抗拒就讓你關

金門前縣長李沃士。聯合報系資料照

金門前縣長李沃士因收賄案被判處7年6個月徒刑，最高法院於今天駁回上訴，全案定讞。金門地檢署啟動防逃機制，確認李沃士目前仍在金門，並已完成傳票送達。李一整天未接電話，親近友人透露，李對判決結果很坦然，心情並未受影響，甚至表示「既然要關，我無法抗拒，就讓你關」；據悉，李目前與親友積極討論，不排除提再審。

據李沃士親近友人表示，他於今日下午前往探視李沃士，兩人聊了半小時，友人轉述，李沃士認為「有罪的人才會逃避，無罪的人何需逃」，直說地檢署的防逃機制是「多心」了，他下周會準時去報到服刑。

友人進一步為李沃士「喊冤」，這起案件跟跟前交通部長郭瑤祺案子很類似，當時均在不知情情況下被對方贈與財物，遭認定收賄，他指出案件存在兩大疑點，一是同一事實，在二審先後均由相同法官審理，先判無罪，發回更審卻判有罪，豈非前後矛盾；二是行賄與受賄應該有對價關係才會成立，本案的對價關係卻不明確，讓人難以信服。他也批評最高法院未詳細審查二審判決，直接駁回上訴令人不解。