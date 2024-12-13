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好市多移車糾紛1句白痴釀憂鬱？ 女子求償25萬判決出爐
台中市一名陳姓男子去年在好市多台中店B1停車場，下車敲窗要求對向臨停的劉姓女子移車讓道遭拒，他返回車上之際出言「白痴」辱罵而挨告；彰化地方法院審結，認陳男不法侵害劉女名譽，應支付精神撫慰金1萬2千元。可上訴。
判決書指出，陳男因行車方向被前方臨停車輛阻擋，劉女駕車剛好停在旁邊的對向車道等待停車位，陳男下車敲擊劉女的車窗，要求移車讓道以使車道順暢，劉女當場表明前方有其它車輛無法前行，陳男竟在返回車上之際出言「白痴」辱罵劉女。
劉女主張自從被突如其來的言語暴行，備感委屈，出現焦慮、憂鬱、負面情緒等症狀，進而無法成眠，經醫院診斷出罹患憂鬱症，甚至對駕駛車輛出門出現畏怖之情，至今仍未有緩解，要求賠償醫療費用、就醫所需交通費用損失、因休養無法工作造成薪資損失合計25萬元。
陳男辯稱，他走回車上途中抱怨隨口出言「白痴」，已距離劉女的車輛很遠，並不是對著她講，且之前調解時原本要用5萬元談和解，以換取撤回刑事告訴，但劉女執意不要，一直說道歉缺乏誠意，需要重新道歉才會導致破局，既然刑事已判決確定，他不願意賠這麼多錢，況且劉女請求的項目及金額沒有道理，總要有個比例原則等語。
彰化地院審酌，陳男出言「白痴」辱罵劉女的事實，經台中地法刑事判決認定涉犯公然侮辱罪，處罰金3千元，兼衡兩造的身分、地位、資力、經濟狀況、陳男不法侵害劉女名譽的情節、方式，及劉女所受精神上程度等一切情狀，認劉女得請求25萬元，實屬過高，本件精神慰撫金以1萬2千元為適當；原告逾此範圍之請求，不應准許。訴訟費用陳男負擔2%，其餘98%由劉女自行負擔。
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