為討1000元取人性命 劉宗仁「殺人改傷害致死」判9年3月

台北市西門町日租套房3年前發生凶殺案，袁姓男子倒臥房內失血，飯店員工報警將他送醫急救仍不治，檢警逮捕男子劉宗仁、莊賀程、李立國、簡建國依殺人罪起訴，台北地院審理變更起訴法條，今依傷害致死罪判劉有期徒刑9年3月。

其他3人也改依傷害致死罪幫助犯判刑，莊賀程判刑3年11月、李立國判刑3年11月、簡建國判刑3年6月。本案可上訴。

袁姓男子2021年7月17日下午入住台北市成都路的日租套房，第2天凌晨1時許，劉宗仁等人隨之進入，不到5分鐘就離開；袁後來被發現躺在屋內地板上，左大腿有明顯刀傷，送醫急救仍因失血過多死亡，警方調閱監視器循線逮捕劉宗仁、莊賀程、李立國、簡建國，依殺人罪移送法辦。

檢察官指控，凶嫌劉宗仁與袁有1000元的債務糾紛，找來莊賀程、李立國、簡建國助陣，約袁到日租套房談判，袁嗆聲要丟汽油彈報復惹怒劉宗仁，劉持西瓜刀砍袁左大腿，檢方將劉等4人全部依殺人罪嫌起訴。

法院上月初開辯論庭，劉宗仁承認傷害致死罪，但否認殺人。劉表示，他沒有要殺死袁的想法，莊賀程、李立國、簡建國3人則否認犯罪，請求法官判他們無罪。

死者父親到庭說「錯的人沒有人會說我錯了！都是狡辯！」抄心經有靜下來嗎？他說，母親因思念孫子而過世，劉宗仁卻一點誠意都沒有，真的有認錯就在監獄裡面修行，還說「希望從重量刑，假釋也不必了」。