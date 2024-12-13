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為討1000元取人性命 劉宗仁「殺人改傷害致死」判9年3月
台北市西門町日租套房3年前發生凶殺案，袁姓男子倒臥房內失血，飯店員工報警將他送醫急救仍不治，檢警逮捕男子劉宗仁、莊賀程、李立國、簡建國依殺人罪起訴，台北地院審理變更起訴法條，今依傷害致死罪判劉有期徒刑9年3月。
其他3人也改依傷害致死罪幫助犯判刑，莊賀程判刑3年11月、李立國判刑3年11月、簡建國判刑3年6月。本案可上訴。
袁姓男子2021年7月17日下午入住台北市成都路的日租套房，第2天凌晨1時許，劉宗仁等人隨之進入，不到5分鐘就離開；袁後來被發現躺在屋內地板上，左大腿有明顯刀傷，送醫急救仍因失血過多死亡，警方調閱監視器循線逮捕劉宗仁、莊賀程、李立國、簡建國，依殺人罪移送法辦。
檢察官指控，凶嫌劉宗仁與袁有1000元的債務糾紛，找來莊賀程、李立國、簡建國助陣，約袁到日租套房談判，袁嗆聲要丟汽油彈報復惹怒劉宗仁，劉持西瓜刀砍袁左大腿，檢方將劉等4人全部依殺人罪嫌起訴。
法院上月初開辯論庭，劉宗仁承認傷害致死罪，但否認殺人。劉表示，他沒有要殺死袁的想法，莊賀程、李立國、簡建國3人則否認犯罪，請求法官判他們無罪。
死者父親到庭說「錯的人沒有人會說我錯了！都是狡辯！」抄心經有靜下來嗎？他說，母親因思念孫子而過世，劉宗仁卻一點誠意都沒有，真的有認錯就在監獄裡面修行，還說「希望從重量刑，假釋也不必了」。
公訴檢察官說，劉宗仁用西瓜刀往死者左大腿深刺，割斷左側股的動脈，一般人基本上都知道動脈破裂會致死，劉主觀上確有殺人犯意，且案發後迅速離開現場，該當刑法殺人罪，請法官依法判決。
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