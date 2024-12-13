快訊

芝山捷運站外計程車狠撞3車 目擊者：運將下車喊「我有病」

二度挑戰彈劾尹錫悅！週六投票前的民調有多低？

聽新聞
0:00 / 0:00

為討1000元取人性命 劉宗仁「殺人改傷害致死」判9年3月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

北市西門町日租套房3年前發生凶殺案，袁姓男子倒臥房內失血，飯店員工報警將他送醫急救仍不治，檢警逮捕男子劉宗仁、莊賀程、李立國、簡建國依殺人罪起訴，台北地院審理變更起訴法條，今依傷害致死罪判劉有期徒刑9年3月。

其他3人也改依傷害致死罪幫助犯判刑，莊賀程判刑3年11月、李立國判刑3年11月、簡建國判刑3年6月。本案可上訴。

袁姓男子2021年7月17日下午入住台北市成都路的日租套房，第2天凌晨1時許，劉宗仁等人隨之進入，不到5分鐘就離開；袁後來被發現躺在屋內地板上，左大腿有明顯刀傷，送醫急救仍因失血過多死亡，警方調閱監視器循線逮捕劉宗仁、莊賀程、李立國、簡建國，依殺人罪移送法辦。

檢察官指控，凶嫌劉宗仁與袁有1000元的債務糾紛，找來莊賀程、李立國、簡建國助陣，約袁到日租套房談判，袁嗆聲要丟汽油彈報復惹怒劉宗仁，劉持西瓜刀砍袁左大腿，檢方將劉等4人全部依殺人罪嫌起訴。

法院上月初開辯論庭，劉宗仁承認傷害致死罪，但否認殺人。劉表示，他沒有要殺死袁的想法，莊賀程、李立國、簡建國3人則否認犯罪，請求法官判他們無罪。

死者父親到庭說「錯的人沒有人會說我錯了！都是狡辯！」抄心經有靜下來嗎？他說，母親因思念孫子而過世，劉宗仁卻一點誠意都沒有，真的有認錯就在監獄裡面修行，還說「希望從重量刑，假釋也不必了」。

公訴檢察官說，劉宗仁用西瓜刀往死者左大腿深刺，割斷左側股的動脈，一般人基本上都知道動脈破裂會致死，劉主觀上確有殺人犯意，且案發後迅速離開現場，該當刑法殺人罪，請法官依法判決。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

北市 套房 殺人

延伸閱讀

屏東首支高級救護隊揭牌 增急救效率助存活率

屏東縣成立高級救護隊 提高病患存活率

台中男跨年夜狠刺死女友淚訴「後悔」 國民法官判他16年半

醉男持「七大武器之首」將友人打死 昨調解失敗未和解

相關新聞

懷念自由空氣…藝人秦偉性侵判7年8月 第三度申請假釋結果出爐

藝人秦偉性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案判處有期徒刑7年8月確定，2020年4月入監服刑；他今年1月起開始申請假釋已2次...

爺孫戀林靖恩吃霸王餐 鼎王爽點逾3000元吃飽竟溜走

與已故知名音樂人李坤城談爺孫戀女主角林靖恩，曾被目擊偷拿別人外送餐點坐在騎樓享用，還偷超商飲料被依竊盜罪判罰金3000元...

好市多移車糾紛1句白痴釀憂鬱？ 女子求償25萬判決出爐

台中市一名陳姓男子去年在好市多台中店B1停車場，下車敲窗要求對向臨停的劉姓女子移車讓道遭拒，他返回車上之際出言「白痴」辱...

為討1000元取人性命 劉宗仁「殺人改傷害致死」判9年3月

台北市西門町日租套房3年前發生凶殺案，袁姓男子倒臥房內失血，飯店員工報警將他送醫急救仍不治，檢警逮捕男子劉宗仁、莊賀程、...

嘉市前正副議長蘇澤峰、莊豐安涉超貸二審判1年5月 這原因未獲緩刑

嘉義市議員蘇澤峰時任副議長期間及前議長莊豐安被控於2017年間向建商金蚨田公司購買房地，與負責人陳鈺淳等人製造不實買賣契...

宜蘭全年詐騙金額達16億元！藝人現身分享粉絲遭詐經歷

詐欺案猖獗，宜蘭縣今年獲報遭詐金額已超過16億元，不過也成功攔阻1.9億元，警方今表揚成功阻詐的金融機構，團體第一名國泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。