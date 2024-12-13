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懷念自由空氣…藝人秦偉性侵判7年8月 第三度申請假釋結果出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藝人秦偉性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案判處有期徒刑7年8月確定，2020年4月入監服刑；他今年1月起開始申請假釋已2次被駁回，9月時第三度申請假釋，矯正署假釋審議委員會認為條件不滿足，日前再度駁回秦的申請案。

據指出，假釋審議委員會認為，秦偉以強暴的手法對3名被害人犯強制性交罪，而且，犯罪後迄未彌補犯罪所生的危害，也沒有對被害人有實質的補償，加上其暴力犯罪造成多名被害人身心俱創，並不符得假釋之標準。

2016年，1名女造型師指控秦偉性侵，控訴秦2010年7月邀她到台北市信義區的住處，將她壓制在床、違反意願性侵；女造型師爆料之後，又有女編劇、女粉絲相繼控訴秦利用談偶像劇劇本、約見面聊天不同理由性侵，檢警展開查辦。

檢方認定，有8名女子遭秦偉性侵，含2名未成年人，年紀最小是14歲，起訴秦偉並求刑41年，不過，5名被害人的指控罪證不足，秦獲判無罪，只有秦性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案有罪確定，2021年2月裁定3案應執行有期徒刑7年8月確定。

2020年4月10日，秦偉向台北地檢署聲請囑託南投地檢署代為執行，南投地檢署4月14日開指揮書將秦偉發監台中監獄。

2024年1月，秦偉以已服刑過半為理由，首度申請假釋被駁回；5月時，秦偉捲土重來還是被駁回；今年9月，秦偉第三度申請假釋，假釋審議委員會綜合審查秦偉在監表現、矯正教化、修復式正義等情狀，再次駁回申請案。

藝人秦偉「第三度」申請假釋又駁回。聯合報系資料照
藝人秦偉「第三度」申請假釋又駁回。聯合報系資料照

假釋 性侵 秦偉 粉絲

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