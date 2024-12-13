快訊

棒球／傳中職多隊探詢返台打球意願！ 林家正回應了

昔認當小三「什麼都試過」 關之琳突拍片喊：願為錯誤買單

聽新聞
0:00 / 0:00

爺孫戀林靖恩吃霸王餐 鼎王爽點逾3000元吃飽竟溜走

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

與已故知名音樂人李坤城爺孫戀女主角林靖恩，曾被目擊偷拿別人外送餐點坐在騎樓享用，還偷超商飲料被依竊盜罪判罰金3000元，未料她又傳出到鼎王麻辣鍋店吃霸王餐，叫了3130元餐點吃下肚卻溜走，法院這次依詐欺罪判她罰金1000元，可上訴。

檢方起訴指出，林靖恩（27歲）今年3月23日中午11點多到台中鼎王麻辣鍋漢口店，點了高達3130元的餐點後，吃到中午12點半竟就趁著員工未注意，直接趁隙離去，以此詐得3130元餐點費用，警方獲報調監視器逮人。

檢方訊問時，林女始終保持緘默，拒絕回答，但有麻辣鍋店家證詞、監視器畫面，以及點餐明細還有現場候位登記表等證據可佐，檢方認為林犯嫌明確，偵結依詐欺罪嫌起訴她。

台中地院審理時，林女自白認罪，法院以她不用正當方式謀取利益，明知無支付能力卻在麻辣鍋店點3000多元餐點，造成店家損失。

法院考量，林女已經和鼎王和解，賠償3200元達成和解，兼衡林女身心狀況等一切情狀，依詐欺罪判她罰金1000元，得易服勞役。

林靖恩7月才被民眾目擊擅拿別人的外送餐點，還直接坐在騎樓食用。圖／翻攝自記者爆料網Threads
林靖恩7月才被民眾目擊擅拿別人的外送餐點，還直接坐在騎樓食用。圖／翻攝自記者爆料網Threads

李坤城 爺孫戀 監視器 詐欺

延伸閱讀

詐騙車手面交贓款前入廟拜拜 林口警逮人

差63歲爺孫戀！他把女友寫入遺囑 她病床前興奮熱舞吐「1句」惹眾怒

母女遭詐千萬輕生 2詐團車手再落網…曾分2次向母取款150萬

林靖恩被目擊「沒錢在超商討食物」 李坤城兒回應：全家就是你家

相關新聞

懷念自由空氣…藝人秦偉性侵判7年8月 第三度申請假釋結果出爐

藝人秦偉性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案判處有期徒刑7年8月確定，2020年4月入監服刑；他今年1月起開始申請假釋已2次...

爺孫戀林靖恩吃霸王餐 鼎王爽點逾3000元吃飽竟溜走

與已故知名音樂人李坤城談爺孫戀女主角林靖恩，曾被目擊偷拿別人外送餐點坐在騎樓享用，還偷超商飲料被依竊盜罪判罰金3000元...

嘉市前正副議長蘇澤峰、莊豐安涉超貸二審判1年5月 這原因未獲緩刑

嘉義市議員蘇澤峰時任副議長期間及前議長莊豐安被控於2017年間向建商金蚨田公司購買房地，與負責人陳鈺淳等人製造不實買賣契...

營建廢棄物濫倒…台南歸仁分局所長裁押禁見理由出爐

檢警環今年8月間偵辦非法土資場業者涉在台南安南、七股、善化等區33處魚塭及光電場，違法堆置、回填營建混合廢棄物案，懷疑歸...

宜蘭全年詐騙金額達16億元！藝人現身分享粉絲遭詐經歷

詐欺案猖獗，宜蘭縣今年獲報遭詐金額已超過16億元，不過也成功攔阻1.9億元，警方今表揚成功阻詐的金融機構，團體第一名國泰...

高雄某室內設計師個人名義接案 逃漏營業稅60萬被追繳

高雄莊姓室內設計師未辦營利事業登記，遭檢舉逃漏稅，國稅局追繳營業稅60萬元，他改登記妻子為公司負責人，但遲不繳欠稅。行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。