爺孫戀林靖恩吃霸王餐 鼎王爽點逾3000元吃飽竟溜走

與已故知名音樂人李坤城談爺孫戀女主角林靖恩，曾被目擊偷拿別人外送餐點坐在騎樓享用，還偷超商飲料被依竊盜罪判罰金3000元，未料她又傳出到鼎王麻辣鍋店吃霸王餐，叫了3130元餐點吃下肚卻溜走，法院這次依詐欺罪判她罰金1000元，可上訴。

檢方起訴指出，林靖恩（27歲）今年3月23日中午11點多到台中鼎王麻辣鍋漢口店，點了高達3130元的餐點後，吃到中午12點半竟就趁著員工未注意，直接趁隙離去，以此詐得3130元餐點費用，警方獲報調監視器逮人。

檢方訊問時，林女始終保持緘默，拒絕回答，但有麻辣鍋店家證詞、監視器畫面，以及點餐明細還有現場候位登記表等證據可佐，檢方認為林犯嫌明確，偵結依詐欺罪嫌起訴她。

台中地院審理時，林女自白認罪，法院以她不用正當方式謀取利益，明知無支付能力卻在麻辣鍋店點3000多元餐點，造成店家損失。