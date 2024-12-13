宜蘭全年詐騙金額達16億元！藝人現身分享粉絲遭詐經歷

詐欺案猖獗，宜蘭縣今年獲報遭詐金額已超過16億元，不過也成功攔阻1.9億元，警方今表揚成功阻詐的金融機構，團體第一名國泰世華銀行宜蘭分行成功攔阻1521萬元。歌手麗小花也擔任反詐大使，分享自己的圖片遭盜用，粉絲被騙3萬元的故事。

宜蘭地檢署和縣警局今天共同舉辦金融機構座談會，會中表揚今年阻詐表現突出的各家銀行。警方統計，今年1到11月阻詐件數305件，攔阻金額1億9245萬元；其中國泰世華宜蘭分行攔阻15件、1521萬元，中國信託宜蘭分行攔阻12件、529萬元，台新銀行羅東分行攔阻9件、260萬元。

縣警局邀請歌手麗小花擔任2025年反詐大使，她曾長居宜蘭，分享身邊的詐騙經歷，身為公眾人物，照片、名稱往往被詐團盜用，曾有歌迷誤信詐團盜用的假帳號，購買超過3萬元的超商點數，直到有一次詐團以約吃飯為由，想再騙2萬元，歌迷心生疑惑，私訊官方帳號，才知道自己被騙。

宜蘭地檢署檢察長黃智勇感嘆，打開報紙，滿滿的都是詐騙新聞，詐騙已經破壞了人與人之間的信任關係，接到電話、看到廣告都會先懷疑，是否又是詐騙；有賴公家機關與民間團體互相合作，宜蘭今年打詐成果豐碩，也盼法院審理詐欺案件能判出大眾可以接受的刑度。