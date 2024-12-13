營建廢棄物濫倒…台南歸仁分局所長裁押禁見理由出爐

檢警環今年8月間偵辦非法土資場業者涉在台南安南、七股、善化等區33處魚塭及光電場，違法堆置、回填營建混合廢棄物案，懷疑歸仁分局大潭派出所長許凱智涉洩密、收賄，昨晚當庭逮捕後聲押，台南地院今中午開庭，認許犯罪嫌疑重大且有逃亡及串供之虞裁押禁見。

台南地院指出，許涉犯刑法中洩露國防以外應祕密之消息罪及貪汙治罪條例中違背職務收受賄賂罪、同條例於主管或監督之事務圖利罪，犯罪嫌疑重大。

台南地院表示，許面臨重罪訴追、或遭判處重刑，其逃匿以規避審判程序進行及刑罰執行的可能性甚高，逃亡避責的疑慮，無法完全排除，依一般合理判斷，有相當理由認其有逃亡之虞。