高雄某室內設計師個人名義接案 逃漏營業稅60萬被追繳

高雄莊姓室內設計師未辦營利事業登記，遭檢舉逃漏稅，國稅局追繳營業稅60萬元，他改登記妻子為公司負責人，但遲不繳欠稅。行政執行署找上門，才同意以分期付款方式繳清欠稅。

行政執行署高雄分署指出，莊姓室內設計師10年前開始以個人名義接案，但沒辦理營利事業登記，經檢舉後，閾稅局查出他逃漏營業稅，又未在限期內繳納罰鍰，才移由行政執行署高雄分署追繳稅金60萬元。

高雄分署受理後，追查莊姓設計師的存款、薪資、保險契約利益等財產，發現他的勞健保都投保在某室內裝修設計公司，2018年國稅局調查他逃漏稅期間，便將他的出資額轉讓給他妻子，改由妻子登記為負責人。

高雄分署告知莊姓設計師，他在公司實際接洽業務，認定他才是公司實際負責人，因他處分出資額有逃避追繳欠稅的嫌疑，而且把賺來的錢「隱匿」到妻子名下的公司，一樣有規避執行財產的嫌疑。