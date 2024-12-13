運輸公司老闆Word偽造通行證 曳引車載「危險物品」想闖台中港

台中李姓貨櫃運輸公司負責人明知沒有「危險物品臨時通行證」，為圖方便讓司機載運有醋酸丙二醇甲醚酯危險物品稀釋劑的貨櫃，竟自行用Word文書軟體變造通行證，所幸貨櫃曳引車駛離台中港時被港警發現攔下，法院依行使變造特種文書罪判李拘役30日，可上訴。

檢警調查，李男（69歲）是貨櫃公司負責人，他明知公司尚未申請車輛裝載危險物品臨時通行證，為圖方便就在辦公室內使用電腦，將原領有臨時通行證電子，檔轉檔為Word檔，再將裡面「危險物品名稱」的欄位，由醋酸丙二醇甲醚酯修改為稀釋劑。

李男再將偽造的通行證交給不知情林姓司機，林2023年12月5日駕駛貨櫃曳引車附掛半拖車，自台中港區管制站要出港時，提供這張通行證交由港警查驗時，因警方察覺通行證登載資料有異，一查才發現是偽造。

檢方根據李男自白、駕駛證詞，以及扣案的變造前後之危險物品臨時通行證影本等，認定李犯嫌明確，依行使變造特種文書罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。