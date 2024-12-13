距廈門超近...啟動防逃！金門前縣長李沃士收賄百萬判7年半定讞

金門縣前縣長李沃士收賄百萬欲壓低縣營金酒公司酒基售價，讓廠商取得特定標案，福建金門地方法院依公務員對於職務上行為收受賄賂罪判8年刑，金門高分院改判無罪，最高法院撤銷發回，更一審5月29日判7年6月徒刑，褫奪公權5年並沒收100萬犯罪所得。案經上訴，最高法院駁回定讞，並啟動防逃機制。

更一審判決後，李沃士還稱會爭取上訴「還我清白」，目前他協助籌建玄佑宮，明天還將舉行新道場安座入火大典暨祈安禮斗點燈法會，預計我國與對岸會有5百名以上道友參加。但最高法院判刑確定後，李得吃牢飯。

李沃士2009年12月20日起擔任金門縣第五屆縣長，競選期間接受伍豐科技公司負責人徐明哲贊助。李當選後計畫讓金酒公司產銷分離，由金酒與民間業者共同出資成立行銷子公司，專責金酒行銷工作，透過重新將金酒品牌包裝與行銷的方式，擴大中國大陸市占率，並表明希望徐等人可以參與。

行銷子公司案受限政府採購法而行不通，徐明哲、李沃士改推動高端白酒案，徐希望售價為每公升500元以下，2011年徐邀李沃士夫妻到帝寶招待所餐敘，夫婦離去時，徐以「暑假帶小孩出國旅遊購物」名義將裝有100萬元的牛皮紙袋交給不知情的李妻，換取李協助壓低酒基售價，使高端白酒案能順利進入後續招標作業。

金酒公司同年7月20日召開評價會議，評定年份酒基牌價價格，及供銷高端白酒經銷商年份酒基參考價為牌價65折；7月25日再開會，結論年份酒基評價結果，先陳報金門縣政府建議牌價，供銷高端白酒合約的折扣價格保留，不予提報。徐明哲認為酒基售價過高，要求李協助壓低酒基售價，李應允，多次利用職權向金酒公司施壓，但同年10月31日金酒公司決定不再推高端白酒案。

本案經福建省調查處移送金門地檢署簽分偵辦，李沃士被依貪汙治罪條例起訴。

李沃士否認收賄，稱金酒公司高端白酒採購為營利行為，非公權力行使，金門縣長無法定職務權限以及實質影響力，徐明哲不需要他協助壓低高端白酒酒基價格。

更一審批評李沃士身居縣長要職，深知金酒公司營運績效和獲利是縣府重要歲入來源，攸關縣民福祉，他對金酒公司未來經營策略及產品出廠價格具備查權限，理應為金酒公司興利除弊，卻為貪圖私利，收受徐明哲交付的100萬元賄賂。