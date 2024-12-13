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距廈門超近...啟動防逃！金門前縣長李沃士收賄百萬判7年半定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

金門縣前縣長李沃士收賄百萬欲壓低縣營金酒公司酒基售價，讓廠商取得特定標案，福建金門地方法院依公務員對於職務上行為收受賄賂罪判8年刑，金門高分院改判無罪，最高法院撤銷發回，更一審5月29日判7年6月徒刑，褫奪公權5年並沒收100萬犯罪所得。案經上訴，最高法院駁回定讞，並啟動防逃機制。

更一審判決後，李沃士還稱會爭取上訴「還我清白」，目前他協助籌建玄佑宮，明天還將舉行新道場安座入火大典暨祈安禮斗點燈法會，預計我國與對岸會有5百名以上道友參加。但最高法院判刑確定後，李得吃牢飯。

李沃士2009年12月20日起擔任金門縣第五屆縣長，競選期間接受伍豐科技公司負責人徐明哲贊助。李當選後計畫讓金酒公司產銷分離，由金酒與民間業者共同出資成立行銷子公司，專責金酒行銷工作，透過重新將金酒品牌包裝與行銷的方式，擴大中國大陸市占率，並表明希望徐等人可以參與。

行銷子公司案受限政府採購法而行不通，徐明哲、李沃士改推動高端白酒案，徐希望售價為每公升500元以下，2011年徐邀李沃士夫妻到帝寶招待所餐敘，夫婦離去時，徐以「暑假帶小孩出國旅遊購物」名義將裝有100萬元的牛皮紙袋交給不知情的李妻，換取李協助壓低酒基售價，使高端白酒案能順利進入後續招標作業。

金酒公司同年7月20日召開評價會議，評定年份酒基牌價價格，及供銷高端白酒經銷商年份酒基參考價為牌價65折；7月25日再開會，結論年份酒基評價結果，先陳報金門縣政府建議牌價，供銷高端白酒合約的折扣價格保留，不予提報。徐明哲認為酒基售價過高，要求李協助壓低酒基售價，李應允，多次利用職權向金酒公司施壓，但同年10月31日金酒公司決定不再推高端白酒案。

本案經福建省調查處移送金門地檢署簽分偵辦，李沃士被依貪汙治罪條例起訴。

李沃士否認收賄，稱金酒公司高端白酒採購為營利行為，非公權力行使，金門縣長無法定職務權限以及實質影響力，徐明哲不需要他協助壓低高端白酒酒基價格。

更一審批評李沃士身居縣長要職，深知金酒公司營運績效和獲利是縣府重要歲入來源，攸關縣民福祉，他對金酒公司未來經營策略及產品出廠價格具備查權限，理應為金酒公司興利除弊，卻為貪圖私利，收受徐明哲交付的100萬元賄賂。

李沃士利用備查權限，干預高端白酒價格，對金酒公司董事長等評價委員施壓，更一審指他辜負縣民託付，讓人民對公務員不可收買性、廉潔性產生質疑，且無反省之意，判他7年6月徒刑。最高法院認同更一審見解，駁回上訴。

金門縣前縣長李沃士收賄百萬欲壓低縣營金酒公司酒基售價，讓廠商取得特定標案，福建高等法院金門分院更一審依公務員對於職務上行為收受賄賂罪判他7年6月徒刑，褫奪公權5年並沒收100萬犯罪所得。案經上訴，最高法院駁回定讞，並啟動防逃機制。圖／聯合報系資料照
金門縣前縣長李沃士收賄百萬欲壓低縣營金酒公司酒基售價，讓廠商取得特定標案，福建高等法院金門分院更一審依公務員對於職務上行為收受賄賂罪判他7年6月徒刑，褫奪公權5年並沒收100萬犯罪所得。案經上訴，最高法院駁回定讞，並啟動防逃機制。圖／聯合報系資料照
圖為李沃士參選立委畫面。圖／聯合報系資料照片
圖為李沃士參選立委畫面。圖／聯合報系資料照片

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