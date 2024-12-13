快訊

MiLB／外媒揭林昱珉今年苦練卡特球 預測登大聯盟時間點

沒有最低只有更低！尹錫悅最新民調出爐 幾乎跌剩個位數

手機接飯店USB充電孔跳出恐怖一幕 網急喊：我改用行動電源了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中酒駕無照男爛醉釀1死2傷 去年騎車競速翹單輪才遭判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中22歲林姓男子昨上午酒駕、無照開小客車在東區高速飆撞釀1死2傷、波及6車，呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，肇事後住院開刀，警方預計今詢問後依酒駕致死罪嫌將全案移送法辦。林去年才騎機車逆向競速、翹單輪，被依妨害公眾往來安全罪判刑2月。

台中第三分局昨午10點多獲報，林男開朋友的小客車經東區自由路三段、進德路，通過路口高速失控，撞飛騎機車的杜姓老翁（75歲），杜遭猛烈撞擊騰空再重摔滾落柏油路慘死。

林繼續向前波及騎腳踏車的宋姓男子（58歲），把宋撞到顱內出血、腳骨折，目前仍在加護病房搶救中，而遭撞的賓士車黃姓女子（46歲）也身體不適，所幸無生命危險。

據了解，林男昨上午在案發地附近的KTV喝酒唱歌，直到上午10點多才走出大門，不顧渾身酒氣直接開車要回家，時隔沒幾分鐘就肇事釀禍，其酒測值高達0.98、釀1死2傷。他因腳受傷昨住院開刀，檢警預計今天完成死者相驗，將全案移送法辦。

經查，林男曾於2023年12月10日騎機車經北屯洲際路、崇德八路2段，和其他身分不詳騎士以高速競速、逆向行駛及翹單輪方式騎車，造成道路通行的公眾致生往來危險，民眾報案後警方調閱監視器逮人。檢方訊時，林男坦承不諱，有附近路口照片、監視器畫面可佐，偵結依妨害公眾往來安全罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，林男沿途高速、逆向行駛及翹單輪行為，極容易使車輛失控且波及其他無辜用路人，危害道路上人車往來安全，由於林男稱「僅因想試車」就罔顧其他人生命身體安全，造成交通潛在風險，侵害社會安全法益，考量一切情狀，並審酌林自陳大學肄業、無業、小康的經濟狀況，依妨害公眾往來安全罪判他2月，得易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

22歲林姓男子（右）昨酒駕飆速衝撞釀1死2傷，下車時眼神渙散、語焉不詳，警方將釐清是否同時毒駕。記者曾健祐／翻攝
22歲林姓男子（右）昨酒駕飆速衝撞釀1死2傷，下車時眼神渙散、語焉不詳，警方將釐清是否同時毒駕。記者曾健祐／翻攝

失控 監視器 逆向

延伸閱讀

法官認「一次裁決」無效 他無照上路不算違規撤罰了

影／日籍女大生高雄騎車跌狗吃屎 辯薑母鴨惹禍酒測值露餡

影／四川3男手拉手過斑馬線遭撞飛全斃命 30歲司機酒駕被捕

通緝男謊報身分 酒駕拒測狂喊想拉肚子...逮捕歸案再恐遭罰18萬

相關新聞

台中酒駕無照男爛醉釀1死2傷 去年騎車競速翹單輪才遭判刑

台中22歲林姓男子昨上午酒駕、無照開小客車在東區高速飆撞釀1死2傷、波及6車，呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，肇事後住...

台中「和牛EMPEROR」賣過期神戶牛！檢痛批日籍負責人求重刑

台中「和牛EMPEROR」餐廳今年4月爆出拿過期神戶牛，以一客2700元賣給消費者吃下肚，檢方依加重詐欺罪嫌起訴日籍負責...

葉元之轟數發部「睡醒沒？」 林智群認同：詐騙網路化我們還在搞傳真

台灣詐騙橫行，國民黨立委葉元之昨天說，警方要凍結詐騙帳戶卻需透過傳真向銀行通報，數發部每年200億預算，「到底幹什麼吃的？不能設計一個打詐系統嗎？」對此，律師林智群在臉書表示，他很贊同葉元之這個主張。詐騙案件這麼多，警察每年凍結一堆收款人頭帳戶，卻要一家一家銀行進行通報，緩不濟急。「詐騙手法已經網路化，我們還在搞傳真？」

嘉市前正副議長莊豐安、蘇澤峰涉超貸 二審仍各判1年5月

嘉義市議員蘇澤峰時任副議長期間及前議長莊豐安被控於2017年間向建商金蚨田公司購買房地，與負責人陳鈺淳等人製造不實買賣契...

「和牛EMPEROR」過期神戶牛下肚 慕名消費者曝：吃到烤焦苦味

台中「和牛EMPEROR」標榜台中日式燒肉最高峰，今年4月卻爆出拿過期神戶牛讓消費者吃下肚，檢方依加重詐欺罪嫌起訴日籍負...

法官認「一次裁決」無效 他無照上路不算違規撤罰了

張姓駕駛19年前遲未繳酒駕罰款被吊銷駕照，去年他在高雄市無照開車被警攔查開單告發，強辯說他有拿「行照」給警看，要求撤銷無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。