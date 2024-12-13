台中酒駕無照男爛醉釀1死2傷 去年騎車競速翹單輪才遭判刑

台中22歲林姓男子昨上午酒駕、無照開小客車在東區高速飆撞釀1死2傷、波及6車，呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，肇事後住院開刀，警方預計今詢問後依酒駕致死罪嫌將全案移送法辦。林去年才騎機車逆向競速、翹單輪，被依妨害公眾往來安全罪判刑2月。

台中第三分局昨午10點多獲報，林男開朋友的小客車經東區自由路三段、進德路，通過路口高速失控，撞飛騎機車的杜姓老翁（75歲），杜遭猛烈撞擊騰空再重摔滾落柏油路慘死。

林繼續向前波及騎腳踏車的宋姓男子（58歲），把宋撞到顱內出血、腳骨折，目前仍在加護病房搶救中，而遭撞的賓士車黃姓女子（46歲）也身體不適，所幸無生命危險。

據了解，林男昨上午在案發地附近的KTV喝酒唱歌，直到上午10點多才走出大門，不顧渾身酒氣直接開車要回家，時隔沒幾分鐘就肇事釀禍，其酒測值高達0.98、釀1死2傷。他因腳受傷昨住院開刀，檢警預計今天完成死者相驗，將全案移送法辦。

經查，林男曾於2023年12月10日騎機車經北屯洲際路、崇德八路2段，和其他身分不詳騎士以高速競速、逆向行駛及翹單輪方式騎車，造成道路通行的公眾致生往來危險，民眾報案後警方調閱監視器逮人。檢方訊時，林男坦承不諱，有附近路口照片、監視器畫面可佐，偵結依妨害公眾往來安全罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，林男沿途高速、逆向行駛及翹單輪行為，極容易使車輛失控且波及其他無辜用路人，危害道路上人車往來安全，由於林男稱「僅因想試車」就罔顧其他人生命身體安全，造成交通潛在風險，侵害社會安全法益，考量一切情狀，並審酌林自陳大學肄業、無業、小康的經濟狀況，依妨害公眾往來安全罪判他2月，得易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康