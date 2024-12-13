快訊

MiLB／外媒揭林昱珉今年苦練卡特球 預測登大聯盟時間點

沒有最低只有更低！尹錫悅最新民調出爐 幾乎跌剩個位數

手機接飯店USB充電孔跳出恐怖一幕 網急喊：我改用行動電源了

嘉市前正副議長莊豐安、蘇澤峰涉超貸 二審仍各判1年5月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

嘉義市議員蘇澤峰時任副議長期間及前議長莊豐安被控於2017年間向建商金蚨田公司購買房地，與負責人陳鈺淳等人製造不實買賣契約，向嘉義縣鹿草鄉農會超貸。一審認蘇、莊共同詐欺取財罪判1年5月，不服上訴二審，今上午宣判，蘇、莊部分均駁回，各維持1年5月判決。

檢調調查，經買家顏嘉篁介紹，時任副議長蘇澤峰於2017年2月間以1500萬元向金蚨田公司購買房地，與負責人陳鈺錞、黃建中及代書劉家成等人製作3200萬元虛偽買賣契約書，向鹿草鄉農會貸款2100萬元。

同年3月間，蘇澤峰介紹時任議長莊豐安以1500萬元向金蚨田公司購買房地，持3300萬元虛偽買賣契約書向鹿草鄉農會貸款1950萬元。

金管會於2018年10月，對鹿草鄉農會信用部專案檢查時，發現不動產買賣契約所載的交易價格，遠高於實價登錄價格，由嘉義市調站移送嘉義地檢署偵辦。

一審審理時，蘇澤峰等人均否認犯行，認莊、蘇共同詐欺取財罪各處1年5月，另陳鈺淳、黃建中、劉家成、顏嘉篁、顏母蔡秀榮各處2年。而二審今上午宣判，除顏及顏母沒收駁回外，其餘上訴均駁回。

嘉義市前副議長蘇澤峰被控2017年間建商購買房地，與負責人及代書等人製造不實買賣契約，向嘉義縣鹿草鄉農會超貸，一審被判1年5月。圖／本報資料照片
嘉義市前副議長蘇澤峰被控2017年間建商購買房地，與負責人及代書等人製造不實買賣契約，向嘉義縣鹿草鄉農會超貸，一審被判1年5月。圖／本報資料照片

嘉義 建中 農會

延伸閱讀

影／完善班班有鮮乳政策最後一里路 九華山地藏庵捐嘉市冰桶保冷袋

環境教育設施場所認證再+1 嘉市大溪厝水環境教育園區啟用揭牌

雲林男大生訪友偷拍同校女室友洗澡 二審賠償25萬換緩刑

調查官收賄500萬掩飾潤寅集團異常匯款 碎念「冤枉」二審仍判12年

相關新聞

台中酒駕無照男爛醉釀1死2傷 去年騎車競速翹單輪才遭判刑

台中22歲林姓男子昨上午酒駕、無照開小客車在東區高速飆撞釀1死2傷、波及6車，呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，肇事後住...

台中「和牛EMPEROR」賣過期神戶牛！檢痛批日籍負責人求重刑

台中「和牛EMPEROR」餐廳今年4月爆出拿過期神戶牛，以一客2700元賣給消費者吃下肚，檢方依加重詐欺罪嫌起訴日籍負責...

葉元之轟數發部「睡醒沒？」 林智群認同：詐騙網路化我們還在搞傳真

台灣詐騙橫行，國民黨立委葉元之昨天說，警方要凍結詐騙帳戶卻需透過傳真向銀行通報，數發部每年200億預算，「到底幹什麼吃的？不能設計一個打詐系統嗎？」對此，律師林智群在臉書表示，他很贊同葉元之這個主張。詐騙案件這麼多，警察每年凍結一堆收款人頭帳戶，卻要一家一家銀行進行通報，緩不濟急。「詐騙手法已經網路化，我們還在搞傳真？」

嘉市前正副議長莊豐安、蘇澤峰涉超貸 二審仍各判1年5月

嘉義市議員蘇澤峰時任副議長期間及前議長莊豐安被控於2017年間向建商金蚨田公司購買房地，與負責人陳鈺淳等人製造不實買賣契...

「和牛EMPEROR」過期神戶牛下肚 慕名消費者曝：吃到烤焦苦味

台中「和牛EMPEROR」標榜台中日式燒肉最高峰，今年4月卻爆出拿過期神戶牛讓消費者吃下肚，檢方依加重詐欺罪嫌起訴日籍負...

法官認「一次裁決」無效 他無照上路不算違規撤罰了

張姓駕駛19年前遲未繳酒駕罰款被吊銷駕照，去年他在高雄市無照開車被警攔查開單告發，強辯說他有拿「行照」給警看，要求撤銷無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。