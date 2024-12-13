嘉市前正副議長莊豐安、蘇澤峰涉超貸 二審仍各判1年5月
嘉義市議員蘇澤峰時任副議長期間及前議長莊豐安被控於2017年間向建商金蚨田公司購買房地，與負責人陳鈺淳等人製造不實買賣契約，向嘉義縣鹿草鄉農會超貸。一審認蘇、莊共同詐欺取財罪判1年5月，不服上訴二審，今上午宣判，蘇、莊部分均駁回，各維持1年5月判決。
檢調調查，經買家顏嘉篁介紹，時任副議長蘇澤峰於2017年2月間以1500萬元向金蚨田公司購買房地，與負責人陳鈺錞、黃建中及代書劉家成等人製作3200萬元虛偽買賣契約書，向鹿草鄉農會貸款2100萬元。
同年3月間，蘇澤峰介紹時任議長莊豐安以1500萬元向金蚨田公司購買房地，持3300萬元虛偽買賣契約書向鹿草鄉農會貸款1950萬元。
金管會於2018年10月，對鹿草鄉農會信用部專案檢查時，發現不動產買賣契約所載的交易價格，遠高於實價登錄價格，由嘉義市調站移送嘉義地檢署偵辦。
一審審理時，蘇澤峰等人均否認犯行，認莊、蘇共同詐欺取財罪各處1年5月，另陳鈺淳、黃建中、劉家成、顏嘉篁、顏母蔡秀榮各處2年。而二審今上午宣判，除顏及顏母沒收駁回外，其餘上訴均駁回。
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