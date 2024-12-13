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「和牛EMPEROR」過期神戶牛下肚 慕名消費者曝：吃到烤焦苦味

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中「和牛EMPEROR」標榜台中日式燒肉最高峰，今年4月卻爆出拿過期神戶牛消費者吃下肚，檢方依加重詐欺罪嫌起訴日籍負責人坂本斗志等4人，曾因神戶牛慕名到訪的消費者就證稱「沒想像中好吃」，還吃到烤焦苦味當初就質疑是否蓋過什麼味道？

台中地檢署起訴查出，天樂廣告行銷公司社長坂本拓也2023年9月起經營「和牛EMPEROR」餐廳，標榜台灣台中日式燒肉店的最高峰，由其弟弟坂本斗志（35歲）擔任餐廳負責人，並雇用同為日籍的久保姓店長（25歲）、山添姓總料理長（42歲）。

檢方發現，坂本斗志、久保及山添明知餐廳2023年10月20日採購的「神戶牛」已於同年12月3日過期，也未再採購任何神戶牛，卻仍在今年1月至3月間將過期肉品料理成「神戶牛 帝王莎朗」，並以每客2700元售出，讓至少29名消費者吃下肚。

檢方傳29名消費者作證，有人稱店員推薦「神戶牛 帝王莎朗」他們很期待才點，或看到IG慕名而來，但沒聽說神戶牛缺貨要用鹿兒島牛替代，若知道被混充、過期就不會點，還有人說吃了神戶牛覺得沒想像中好吃，和以前入口即化印象有落差，還說烤過熟有苦味，質疑是否刻意蓋過味道？

還有人說，為了幫家人慶生而來，或女友就是衝著「神戶牛」才來吃的，但服務人員沒有明確告知他們餐廳並無神戶牛，還有熟悉燒肉的同業說，他清楚牛肉價差，如果店員告知要改以鹿兒島牛出餐，自己一定不會同意。

檢方依餐廳海關報單，確認進口最後一批神戶牛有效期限至2023年12月3日，之後店家仍繼續在拍神戶牛照片發IG推銷，今年1至3月以每客2700元售出58客「神戶牛帝王莎朗。」

檢方認定其等犯嫌明確，偵結依29個加重詐欺等罪嫌，起訴坂本斗志、久保及山添，及天樂公司等4人，該罪法定刑為1年以上7年以下有期徒刑。

和牛EMPEROR。圖／報系資料照
和牛EMPEROR。圖／報系資料照

消費者 神戶牛 餐廳

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