台中「和牛EMPEROR」賣過期神戶牛！檢痛批日籍負責人求重刑

台中「和牛EMPEROR」餐廳今年4月爆出拿過期神戶牛，以一客2700元賣給消費者吃下肚，檢方依加重詐欺罪嫌起訴日籍負責人坂本斗志與店長、料理長及天樂公司等4人，痛批其等狡辯卸責，還揚言對報導媒體提告，建請法院從重量刑。

和牛EMPEROR爆出食安問題後，經台中市食安處重罰日籍業者144萬元、勒令停業並送辦；而店家目前已由台灣的新團隊接手重新開幕，與日籍前業主沒有關係。

台中地檢署起訴指出，天樂廣告行銷公司社長為坂本拓也，2023年9月起經營「和牛EMPEROR」餐廳，並標榜台灣台中日式燒肉店的最高峰，由其弟弟坂本斗志（35歲）擔任餐廳負責人，並雇用同為日籍的久保姓店長（25歲）、山添姓總料理長（42歲）。

檢方查，坂本斗志、久保及山添明知餐廳2023年10月20日採購的「神戶牛」已於同年12月3日過期，也未再採購任何神戶牛，卻仍在今年1月至3月間將過期肉品料理成「神戶牛 帝王莎朗」，並以每客2700元售出，讓至少29名消費者吃下肚。

今年4月台中市衛生局稽查函送，檢方指揮調查局搜索，查扣餐廳食材資料、營業收據及肉品進銷貨明細等證物。

檢方訊時，坂本斗志全不認罪，辯稱那不是事實，因神戶牛很貴才沒再進貨，也跟客人告知沒有神戶和牛，客人若能接受其他牛代替才會點餐，並稱「絕對沒有詐欺」 ，肉品採購是店長、料理長負責。

山添、久保也同樣不認罪，辯稱不清楚採購最後一批神戶牛有效期限，有告知客人店內無神戶牛，經對方同意改以鹿兒島牛肉代替出餐，實際售出的不是過期的神戶牛，餐廳POS機因不能調整才仍用神戶牛品項為銷售紀錄。

但有餐廳員工證稱，去年12月至今年3月，店內仍在賣神戶牛，送到客人餐桌上的肉品旁都會擺神戶牛的肉牌，餐廳的IG也持續發推銷文章，神戶牛一客約3200元、鹿兒島牛一客約1900元，POS機系統上有「鹿兒島和牛」選項。