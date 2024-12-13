法官認「一次裁決」無效 他無照上路不算違規撤罰了

張姓駕駛19年前遲未繳酒駕罰款被吊銷駕照，去年他在高雄市無照開車被警攔查開單告發，強辯說他有拿「行照」給警看，要求撤銷無照駕駛罰款1萬8千元處分。法官審理時，沒理會他的歪理，不過，一看他當年是被「一次裁決」直接吊照，認為行政處分無效，撤銷原罰款處分。張姓駕駛沒想到這招，但意外免罰了。

判決書指出，張姓駕駛去年10月17日晚上7點多在高雄市開車，被警攔查，警方見他2005年8月18日駕照早已遭註銷，當場開單舉發他「駕駛執照業經註銷仍駕駛小型車」，違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第4款、第5項等規定，案送台南市交通局，以他註銷駕照仍開車上路，裁罰1萬8千元並要扣繳駕照。但張姓駕駛不服，向高雄高等行政法院提起行政訴訟。

台南市交通局稱張姓駕駛2002年間有酒駕違規，被罰4萬2千元及吊扣駕照1年，然未依規定時間繳罰及扣照，依道交條例規定，經主管機關裁決後不繳納罰鍰或不繳送汽車牌照、駕駛執照，加重處罰，進而吊照，因此早已於2005年註銷張姓駕駛駕照，無照開車上路違規屬實。

不過，法官審理時發現張姓駕駛的駕照遭吊銷是「一次裁決」的產物。在2008年5月28日曾修正公布道路交通管理處罰條例第65條規定，監理單位告知大眾，若於民國85年7月1日起至95年6月30日10年間，曾因罰鍰不繳納而被處分吊(註)銷駕照者，得於5年內繳清罰款後申請核發駕照。張姓駕駛顯然置之未理，以致於去年開車上路被開罰。

法官認為，依行政程度法規定，行政處分有重大明顯瑕疵者無效，未繳罰鍰或駕照就要易處吊扣駕照或吊註銷駕照，為具有裁罰性的不利處分，此等涉及人民權利，處罰應明確，且無法律規定允許主管機關得作成附條件的易處處分，自不得附條件，這也可以參照最高行政法院106年度判字第633號判例。

也就是說，一旦未繳駕照或罰款，還要再經處分程序，不能一次完成逕行吊銷駕照。法官認為，既然前處分(吊照)無效，就不發生駕照遭註銷仍駕車的違規行為，原處分撤銷有理由。此案仍可上訴。

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