葉元之轟數發部「睡醒沒？」 林智群認同：詐騙網路化我們還在搞傳真
台灣詐騙橫行，國民黨立委葉元之昨天說，警方要凍結詐騙帳戶卻需透過傳真向銀行通報，數發部每年200億預算，「到底幹什麼吃的？不能設計一個打詐系統嗎？」對此，律師林智群在臉書表示，他很贊同葉元之這個主張。詐騙案件這麼多，警察每年凍結一堆收款人頭帳戶，卻要一家一家銀行進行通報，緩不濟急。「詐騙手法已經網路化，我們還在搞傳真？」
葉元之昨天表示，基層警察抱怨，凍結詐騙帳戶仍需透過傳真機向銀行通報，效率低下且延誤銀行凍結詐騙帳戶時機，加重受害人財產損失。他3月時就曾質詢過行政院前院長陳建仁及數發部前部長唐鳳，希望數發部能建立一個有效率的打詐系統，官員們當初承諾改善，結果9個月過去，實際進展卻是零，「數發部到底睡醒了沒？」
林智群表示，數位部應該建立一個帳戶通報警示系統，並跟全部銀行連線，警察透過這個系統，可以通報各銀行，要「凍結」哪個帳戶，要「解凍」哪個帳戶，還可以紀錄警察凍結帳戶的時間及案號，事後可以追蹤該凍結動作是否合法、必要，另外哪個民眾有疑似被詐騙匯款的情況，也可以進行註記，提醒平台上的各金融機構注意。
另外，林智群表示，應該給被凍結帳戶的民眾救濟的權利，不然每次凍結，都要等到案件結束、通常是好幾年後，影響民眾權益這麼大的公權力行使，卻沒有給民眾救濟途徑，「很不應該」。不過這個系統不可能9個月就完成，另外是否已經有法律授權銀行提供客戶帳戶資料給警察或數位部？也是要確認的。
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