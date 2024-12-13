醉男持「七大武器之首」將友人打死 昨調解失敗未和解

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北市邱姓男子今年元月初周日到桃園八德張姓友人家作客，獨飲後與張起口角，突掄起板凳朝友人背部狂毆，另名友人聞聲起床，驚見張倒地不起，緊急送醫仍不治，邱依傷害致死罪起訴，昨於國民法官審理前先行調解，雙方不歡而散。

因槍砲案件在監服殘刑的邱姓男子，昨天上午借提至桃園地院刑事調解室，與遭他持「七大武器之首」板凳打死的張男家屬進行調解，雙方因故調解未成立；院方表示，這起列入國民法官專庭審理的案件是否繼續調解，或是進行其他程序，將待承辦法官決定。

據悉，邱姓男子2021年9月間因槍砲案服刑6年獲假釋付保護管束，該案刑期原定於今年8月27日結束，但邱於今年元月初又犯下刑度為7年以上或無期徒刑的傷害致死罪，當場羈押到5月3日檢方依傷害致死罪起訴，移審法院後，由於所犯為重罪，認被告有逃亡之虞繼續羈押，由於槍砲案仍有2年7月又3日的殘刑，檢方6月14日開具執行指揮書將他送監服完殘刑，由於邱已入監、無逃亡可能，院方今年9月初將他撤銷羈押。

起訴指出，51歲邱姓男子與59歲張姓男子是一同工作的朋友，今年1月7日受邀至張男位於桃園市八德區富城街的住處作客，2人邊吃邊喝打屁聊天，僅有邱男喝酒，張男未陪喝，席間2人不知為啥事突然發生口角衝突，雖然邱男主觀上沒有想要致友人於死地，但他應能預見，若持硬物攻擊緊連重要器官的背部，可能會導致他人死亡的嚴重後果。

上午11點40分，邱男基於傷害犯意，拿起放在張家客廳中的板凳，多次毆打張的頭部和背部，也拿桌上保溫瓶丟擲，造成張的左側肋骨下方受傷，當場倒地不起，在房內小憩的另名友人被客廳爭執、重擊聲響吵醒，出來察看發現張已失去呼吸心跳，立刻向119求救，送醫後仍因脾臟撕裂大量出血死亡。

在桃園工作的51歲邱姓男子今年元月間到59歲張姓友人八德家作客，酒後雙方起衝突，邱隨手拿起板凳朝張頭部、背部狂K，活活將張打死，檢依傷害致死罪起訴，由桃園地院國民法官專庭協商中，昨與家屬進行調解失敗，是否續調或進行其他程序，將待承審法官決定。記者陳恩惠／翻攝
在桃園工作的51歲邱姓男子今年元月間到59歲張姓友人八德家作客，酒後雙方起衝突，邱隨手拿起板凳朝張頭部、背部狂K，活活將張打死，檢依傷害致死罪起訴，由桃園地院國民法官專庭協商中，昨與家屬進行調解失敗，是否續調或進行其他程序，將待承審法官決定。記者陳恩惠／翻攝

國民法官 桃園地院

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