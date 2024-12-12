快訊

軍演危機解除！國防部通令解除各級應變中心

對抗李文章霸凌？台中警務正今告局長誹謗、行政救濟討公道

冷氣團發威全台急凍！這天冷吱吱低溫探9度 3千公尺高山有望下初雪

大江生醫收購和康爆內線 違反證交法、獨董李世明120萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局掌握情資，指大江生醫獨董李世明與會計呂旻暹，於2021年大江生醫以6億元收購和康生技前，利用內部人掌握資訊優勢，各自透過親友團買進和康股票涉，涉及內線交易罪，台北市調查處今天搜索約談李世明、兒子李致樵、呂旻暹等10名被告到案，台北地檢署檢察官王紀瑩複訊後，依違反證交法命李世明120萬元、李致樵100萬元交保，其他人偵訊中。

據調查，2021年3月8日重大訊息指出，大江生醫公開收購和康生物科技股份有限公司的普通股股份，每股新台幣29元整，預定收購數量2083萬9500股，收購期間從3月10日起至4月16日止。

李世明、呂旻暹明知股大江生醫公司計畫收購和康生技公司，卻涉在重訊公布前，私下告知親友重大訊息，讓親友們買進和康股票，2組親友團初估做所得90餘萬元。

大江生醫獨董李世明涉內線交易120萬交保。記者張宏業／攝影
大江生醫獨董李世明涉內線交易120萬交保。記者張宏業／攝影

台幣 生技 科技股

延伸閱讀

大江生醫收購和康...獨董、會計親友團10人涉內線交易 不法所得90餘萬元

順藥連吞6跌停、晟德也裂開！恐慌大逃殺或真完蛋？專家「長線可期」：少數生技有賺錢

台灣小學教師登羅馬藝術展 兒子幫報名圓逐夢之路

5年都做同療程！女打電波醫美突送命 診所3人到案檢警今午相驗

相關新聞

北投皇池偷拍狼上傳「創意私房」爽賺百萬 遭押167天...今獲30萬交保

北投皇池溫泉今年3月外流湯屋偷拍性影像，檢警追查，發現綽號「GOGO哥」的林姓男子與網友共組偷拍集團，把影片上傳「創意私...

大江生醫收購和康爆內線 違反證交法、獨董李世明120萬交保

調查局掌握情資，指大江生醫獨董李世明與會計呂旻暹，於2021年大江生醫以6億元收購和康生技前，利用內部人掌握資訊優勢，各...

14人角逐7檢察長職缺 檢察司長郭永發入圍

4名一審檢察長職期將屆，法務部開出7名新職缺，民選檢審委員今下開「會前會」選出14人入圍名單，明天於檢審會追認，法務部長...

大江生醫收購和康...獨董、會計親友團10人涉內線交易 不法所得90餘萬元

大江生醫（8436）獨立董事李世明、會計呂旻暹，涉嫌在2021年間大江生醫以6億元收購和康生技約3成已發行股份，涉各自透...

兒子推倒母親路人送醫10天不治、嘉檢聲押遭駁 檢方提抗告

嘉義市莊姓男子11月28日凌晨與母親陳姓婦人爭執，涉嫌在住家門外推倒母親未理會，被路人發現送醫治療10天不治，檢警相驗有...

影／雲林沿海大規模傾倒廢棄物 3個集團連同地主26人起訴

雲林地檢署去年6月接獲檢舉雲林縣沿海有農地遭回填具有刺鼻味的廢土，經查所填均是營建廢土，分別在麥寮、台西及口湖3個鄉共查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。