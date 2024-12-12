大江生醫收購和康爆內線 違反證交法、獨董李世明120萬交保
調查局掌握情資，指大江生醫獨董李世明與會計呂旻暹，於2021年大江生醫以6億元收購和康生技前，利用內部人掌握資訊優勢，各自透過親友團買進和康股票涉，涉及內線交易罪，台北市調查處今天搜索約談李世明、兒子李致樵、呂旻暹等10名被告到案，台北地檢署檢察官王紀瑩複訊後，依違反證交法命李世明120萬元、李致樵100萬元交保，其他人偵訊中。
據調查，2021年3月8日重大訊息指出，大江生醫公開收購和康生物科技股份有限公司的普通股股份，每股新台幣29元整，預定收購數量2083萬9500股，收購期間從3月10日起至4月16日止。
李世明、呂旻暹明知股大江生醫公司計畫收購和康生技公司，卻涉在重訊公布前，私下告知親友重大訊息，讓親友們買進和康股票，2組親友團初估做所得90餘萬元。
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