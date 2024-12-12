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14人角逐7檢察長職缺 檢察司長郭永發入圍
4名一審檢察長職期將屆，法務部開出7名新職缺，民選檢審委員今下開「會前會」選出14人入圍名單，明天於檢審會追認，法務部長鄭銘謙近日圈選7人。
檢審委員本周一在法務部舉行歷史上的首次未來檢察長面試，參選人針對「如何領導統御」、「對檢察界未來的期許」2大主題發表講演，每人7分鐘，9名民選委員、8名官派委員「監考」，這是檢察長人事民主深化的創舉之一，基層評價褒貶不一。
9名票選檢審委員今天開會選出的入圍者的姓名、服務機關與職稱、司法官期別分別是：
李靜文 高雄高分檢檢察官(32)
郭永發 法務部檢察司司長(33)
洪家原 法務部法制司司長(34)
謝名冠 台中高分檢主任檢察官(34)
林映姿 法務部法律事務司副司長(37)
孫治遠 法務部廉政署主任秘書(37)
陳建弘 台南高分檢檢察官(37)
王以文 法務部參事兼代理主任秘書(38)
吳怡明 最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長(38)
陳淑雲 警政署政風室主任(38)
蕭方舟 台北地檢署檢察官(38)
林彥良 台中地檢署檢察官(40)
王柏敦 高雄高分檢檢察官兼任廉政署南調組組長(40)
劉俊杰 台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長(41)等。
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