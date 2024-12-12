14人角逐7檢察長職缺 檢察司長郭永發入圍

圖為法務部。記者王聖藜／攝影 4名一審檢察長職期將屆，法務部開出7名新職缺，民選檢審委員今下開「會前會」選出14人入圍名單，明天於檢審會追認，法務部長鄭銘謙近日圈選7人。

檢審委員本周一在法務部舉行歷史上的首次未來檢察長面試，參選人針對「如何領導統御」、「對檢察界未來的期許」2大主題發表講演，每人7分鐘，9名民選委員、8名官派委員「監考」，這是檢察長人事民主深化的創舉之一，基層評價褒貶不一。