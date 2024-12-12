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14人角逐7檢察長職缺 檢察司長郭永發入圍

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
4名一審檢察長職期將屆，法務部開出7名新職缺，民選檢審委員今下開「會前會」選出14人入圍名單，明天於檢審會追認，法務部長鄭銘謙近日圈選7人。

檢審委員本周一在法務部舉行歷史上的首次未來檢察長面試，參選人針對「如何領導統御」、「對檢察界未來的期許」2大主題發表講演，每人7分鐘，9名民選委員、8名官派委員「監考」，這是檢察長人事民主深化的創舉之一，基層評價褒貶不一。

9名票選檢審委員今天開會選出的入圍者的姓名、服務機關與職稱、司法官期別分別是：

李靜文 高雄高分檢檢察官(32)

郭永發 法務部檢察司司長(33)

洪家原 法務部法制司司長(34)

謝名冠 台中高分檢主任檢察官(34)

林映姿 法務部法律事務司副司長(37)

孫治遠 法務部廉政署主任秘書(37)

陳建弘 台南高分檢檢察官(37)

王以文 法務部參事兼代理主任秘書(38)

吳怡明 最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長(38)

陳淑雲 警政署政風室主任(38)

蕭方舟 台北地檢署檢察官(38)

林彥良 台中地檢署檢察官(40)

王柏敦 高雄高分檢檢察官兼任廉政署南調組組長(40)

劉俊杰 台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長(41)等。

廉政署 檢察官 法務部

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