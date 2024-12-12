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北投皇池偷拍狼上傳「創意私房」爽賺百萬 遭押167天...今獲30萬交保
北投皇池溫泉今年3月外流湯屋偷拍性影像，檢警追查，發現綽號「GOGO哥」的林姓男子與網友共組偷拍集團，把影片上傳「創意私房」等社群販售，非法獲利逾113萬元，今年6月遭逮後羈押至今167天。士林地院今天首度開庭，林男全認罪，法官裁定30萬元交保及限制出境、出海與住居，並加以科技監控。
士林地院今天開庭，採不公開審理，林男當庭全認罪，他的辯護律師向法官提交保請求，法官考量林男已坦承全部犯行，原有的滅證風險已經降低，考量被告若能限制住居在戶籍地，且不得外出，並以科技設備監控，已無繼續羈押必要，命被告具保30萬元、限制住居、不得外出、並加以科技監控，另限制出境及出海後停止羈押等共6項條件。
起訴指出，林男與網友共組偷拍集團，專以女子裙底﹑裸身等性影像滿足自身私慾，並將偷拍影像透過網路販售給他人牟利，為穩定不法收入，利用通訊軟體Telegram及「創意私房」販賣性影像牟利。
創意私房以綽號「老馬」的網友主持，網友繳交最低1800元人民幣﹑經審核後可成為會員，獲得買賣性影像資格，為躲避查緝，只用虛擬貨幣交易。
2019年8月，林男等人申請創意私房帳號，在網站中販售偷拍女子性影像，食髓知味後，2021年再購買攝影設備，四處在台北市偷拍，手法包含將雨傘傘面挖洞暗藏攝影鏡頭，或以裝有針孔攝影機的手機，尾隨女子偷拍裙底，再由網站共犯協助加上浮水印販賣。
檢警查出，林男2021年至2024年間與「創意私房」集團合作，2023年7月12日起，以「Argos原創湯旅」為題，發布多達17部北投皇池湯屋的偷拍影片，專案人員透過網站所涉的虛擬貨幣金流，鎖定他身分，搜索查扣17支作案手機、加工過的雨傘、運動相機等證物，聲押獲准。
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