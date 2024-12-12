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台灣人壽「防詐特攻隊」 前進校園扎根反詐教育

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導

打詐，缺你不可！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司「防詐特攻隊」出任務，今天攜手檢察官前進台北大學三峽校區舉辦金融防詐講座，法學院學生熱情參與搶答，彷彿是大學版的百萬小學堂，台灣人壽莊中慶總經理期許有更多人成為防詐大使，讓詐騙能真正從台灣消失。

台灣人壽「防詐特攻隊」陣容皆是重量級，包括台灣人壽莊中慶總經理、林士淳法遵長及新北地檢署鄭宇檢察官，莊中慶分享家人遭到罰款簡訊詐騙的經驗，提醒學生必須了解最新詐騙手法、防詐技巧，才能保護自己也幫助親友不被詐騙，台灣人壽前進校園分享金融防詐知識，期望學子都能成為最厲害的防詐特攻大使。台北大學法學院侯岳宏院長、法律系郭大維系主任也肯定企業、檢警攜手扎根防詐教育，協助學子遠離詐騙陷阱。

「檢察官也會被詐騙，一定要打165專線！」新北地檢署鄭宇檢察官自爆差點被假電費帳單詐騙，提醒學生遇到要求索取個資、提供帳戶或轉帳，千萬不要急，先打165求證才是防詐之道。鄭宇細數大學生最容易受騙的三種情況包括投資詐欺、愛情及援交詐欺、釣魚式詐欺，此外假網址、假信件也無孔不入，一定要再三留意，別自恃有法學知識就以為不會被詐騙，因為有許多受害者都是高知識分子。鄭宇還與學生進行隨堂小考，上演大學版的百萬小學堂，大家熱烈搶答全數All Pass。

台灣人壽長期推廣識詐防詐教育，「防詐」更是今年公平待客首要任務，不僅攜手警政單位成立「防詐特攻隊」全台走透透，分享防詐金融知識；還推出官方短碼簡訊，保障客戶不被釣魚簡訊詐騙，多管齊下守護全民資產，展現無所不在的公平待客。

台灣人壽攜手台北大學法學院舉辦防詐講座，台灣人壽莊中慶總經理（右二）、法學院侯岳宏院長、郭大維系主任與鄭宇檢察官共同宣誓防詐。圖／台灣人壽提供
台灣人壽攜手台北大學法學院舉辦防詐講座，台灣人壽莊中慶總經理（右二）、法學院侯岳宏院長、郭大維系主任與鄭宇檢察官共同宣誓防詐。圖／台灣人壽提供

台灣人 檢察官 詐騙

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