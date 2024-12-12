大江生醫收購和康...獨董、會計親友團10人涉內線交易 不法所得90餘萬元

大江生醫（8436）獨立董事李世明、會計呂旻暹，涉嫌在2021年間大江生醫以6億元收購和康生技約3成已發行股份，涉各自透過親友團，買進和康股票涉內線交易罪，10人不法所得初估約90餘萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索5處，約談李、呂等10名被告，全案朝證券交易法內線交易罪偵辦中。

檢調懷疑，獨董李世明、會計呂旻暹明知股票上櫃交易的大江生醫公司計畫收購股票上市交易的和康生技公司，卻涉在重訊公布前，私下告知親友，讓親友們買進和康股票，2組親友團初估做所得90餘萬元。

2021年3月8日重大訊息指出，大江生醫公開收購和康生物科技股份有限公司的普通股股份，每股新台幣29元整，預定收購數量2083萬9500股，收購期間從3月10日起至4月16日止。

檢方今指揮調查局依違反證券交易法，持法院搜索票搜索李、呂等7名被告的住居所共5處，並約談李、呂等10名被告，全案朝證券交易法第171條第1項第1款內線交易罪偵辦中，稍早主嫌李世明、呂旻暹以至北檢複訊中。