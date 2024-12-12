兒子推倒母親路人送醫10天不治、嘉檢聲押遭駁 檢方提抗告

嘉義市莊姓男子11月28日凌晨與母親陳姓婦人爭執，涉嫌在住家門外推倒母親未理會，被路人發現送醫治療10天不治，檢警相驗有外傷，昨天警方依殺害直系血親尊親屬罪法辦莊男。檢方聲押，法院認無羈押必要駁回，下午檢方以重罪、有串證滅證之虞，向台南高分院提出抗告。

檢警調查，65歲陳姓婦人11月28日凌晨4點19分，被發現倒臥住家門外，路過民眾發現通報119，救護車送醫急救，直到7日上午不治，警方報檢察官相驗，檢察官率法醫相驗，發現死者顱頂有明顯瘀傷。

但目前無積極證據顯示莊男與母親爭執行為，是否造成母親死亡原因，家屬對死因有意見，昨天檢察官率法醫解剖，釐清死因，另請家屬向醫院調閱死者送醫期間完整病歷，警方補強調閱案發當天附近路口監視器，以及行經車輛行車紀錄器影像等資料。

檢方依證述、監視器畫面等事證，已有具體事證合理認為莊男疑殺害直系血親尊親屬不確定故意。審酌莊男雖坦承客觀犯行，但就主觀犯意有所爭執，這起案件相關證人都是莊男鄰里或親屬，彼此接觸機會高，且莊男涉及殺害直系血親尊親屬罪，是最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，有勾串證人之虞，具有羈押原因。