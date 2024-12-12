7棟房子險遭法拍...台中婦遇「台版地面師」遭詐7300萬

台中葉姓婦人被彭姓男子為首詐騙集團盯上，狠騙她7300萬元現金、房產，名下7棟房子都被拿去質押借貸險遭法拍，承辦警員指出，葉遭「假檢察官」騙，直到「真檢察官」介入時仍一度不相信，甚至想息事寧人，苦口婆心相勸才讓她出面指證抓到詐團。

警方指出，葉婦原是全案中「隱藏的被害人」，該詐團以假檢警手段行騙，葉婦當初被假檢察官騙得團團轉，後來真的檢察官開始偵辦時，數度嘗試聯絡葉到案說明，她又覺得遭騙而不敢出面。

據了解，葉婦前後被騙7棟房子設定質押借貸，直到去年有其中3棟位於台中的房子幾乎要被法拍時，她這才向附近的台中第四分局大墩派出所求救，一查之下才驚覺她已被騙走7300萬元現金，另遭設定質押借貸的7棟房產也岌岌可危。

警方表示，報請檢方偵辦同時，同時也陳報葉婦當時被林姓女仲介帶去房屋設定質押借貸2600萬元時，對造的債權人恐也涉及不法利益，葉的家屬也緊急請律師處理民事部分，才得以暫緩執行房屋法拍、申告。

檢方清查後，依現有證據雖難認相關債權人涉嫌不法，但仍在司法調查過程中同意讓葉出錢贖回房子，葉為籌出2600萬元，只能忍痛再賣掉名下1戶房子，以拿回遭抵押的其他7棟房產。

警方發現，全案如同日劇「地面師」犯罪手段，驚覺國內詐團與具房產專業的仲介掛鉤，鎖定獨居、年邁長輩，一再用房屋正常借貸的合法手段包裝詐騙犯行。

警方也說，葉婦年逾7旬，本身又不熟悉網路、手機使用，遇高額詐騙一度想息事寧人，承辦警員苦口婆心相勸，甚至半夜犧牲休息時間陪她聊天解惑，這才讓葉信任是真的檢警要幫她忙。