人妻出軌腳踏3條船 元配出面護妻反遭小王暴打掛彩

蘇姓男子與人妻交往3年，結果人妻卻又劈腿另名林姓男子，蘇男上前攔車把林男汽車砸毀，人妻想要分手，蘇竟多次騷擾對方，甚至暴打人妻丈夫一頓，高雄地院審理後，依毀損、傷害等罪判蘇男徒刑9月，得易科罰金。

判決指出，2023年9月間，與人妻交往的蘇男撞見對方與林男去開房間，蘇男在外守株待兔，等兩人現身後上前質問，拿機車鎖頭砸毀林男轎車的左側後玻璃。人妻被蘇男嚇傻，安撫後承諾不再與林男聯絡，沒多久便稱想回歸家庭，向蘇男提出分手。

同年10月底，蘇男又發現人妻和林男仍有互動，他認為人妻說話不算話，私下在對方機車安裝追蹤器，掌握人妻動向後多次傳訊給對方騷擾，希望人妻回心轉意，好好給他答覆。

人妻不甘騷擾報警，警方開出書面告誡警告蘇男不得再騷擾，但蘇男不理會，持續跟騷，人妻除了聲請臨時保護令外，也向丈夫坦白出軌。

事後人妻丈夫選擇原諒，並出面找蘇男理論，沒想到兩人發生衝突，人妻丈夫被蘇男暴打一頓，眼見蘇男行為已失控脫序，夫妻只好報警提告。高雄地方法院審理時，蘇男坦承跟蹤，但否認打傷人妻丈夫。