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台南33處魚塭、光電場濫倒廢土 歸仁分局所長涉走漏消息遭搜索偵辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

檢方偵辦過程當中，消息疑遭走漏，案場人去樓空，懷疑有人洩密，矛頭指向歸仁警分局大潭所許姓所長，今上午前往派出所搜索，傳喚許等人到案說明。圖／讀者提供
檢方偵辦過程當中，消息疑遭走漏，案場人去樓空，懷疑有人洩密，矛頭指向歸仁警分局大潭所許姓所長，今上午前往派出所搜索，傳喚許等人到案說明。圖／讀者提供

台南市警局歸仁警分局大潭派出所許姓所長涉洩密及貪汙，台南地檢署等今上午赴派出所等地搜索，傳喚許、業者及證人共4人到案。檢方指出，8月間偵辦非法土資場業者涉在台南安南、七股、善化等區33處魚塭及光電場，違法堆置、回填營建混合廢棄物，過程疑走漏風聲，懷疑與許有關。

檢方接獲檢舉，兩名許姓業者及施姓業者3人分別在安南、七股及善化區等處魚塭土地經營非法土資場，且未經主管機關許可，將營建工地所產出，未經妥善處理的營建混合廢棄物，直接載運至魚塭及光電場回填及堆置。

檢警環等專案小組人員，出動100餘人，兵分多路分持法院核發搜索票，同步在安南、七股及善化區等33處魚塭土地搜索，並在其中6筆土地開挖、蒐證，當場挖出磚塊等營建混合廢棄物，將許姓等3名業者及20名工作人員都帶回調查，現場查扣2輛挖土機及6輛砂石車，暫時移置環保局保管。

許姓等3名非法土資場業者涉嫌在台南市安南、七股、善化等區33處魚塭及光電場，違法堆置、回填營建混合廢棄物，遭台南地檢署檢察官聲押。台南地方法院法官認為許3人犯罪嫌疑重大、有滅證或串證之虞等理由，裁押禁見。

然而，檢方偵辦過程當中，消息疑遭走漏，案場人去樓空，懷疑有人洩密，矛頭指向歸仁警分局大潭所許姓所長，檢方等上午前往派出所等處搜索，並傳喚許、業者及證人共4人到案說明。檢方深入調查有無對價關係。

然而，許曾任關廟分駐所所長，2015年8月間酒後肇事，撞上文衡路邊工人重傷。而許也因為喝得太醉，員警到場時還癱坐在駕駛座，經過酒測達0.32毫克，除了被依公共危險罪移送，也遭到停職處分。

台南 廢棄物 環保局

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