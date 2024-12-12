謝宜容羈押第一天情緒穩定 炊場修繕只能改吃團膳便當

勞動部勞發署北分署前署長謝宜容。圖／聯合報系資料照片

勞動部公布第二次調查報告，認定勞發署北分署前署長謝宜容霸凌前下屬吳姓公務員與吳的輕生有關，新北地檢署查辦謝女涉貪，聲押禁見謝女獲准，謝女入台北女子看守所首日，因炊場工程修繕，所方以團膳供她2餐便當。

據表示，謝宜容入監之後，情緒尚屬於穩定，充分配合看守所的作息，她配住在3人房，今天早餐吃的是什錦湯麵，關押後並未出現特殊反應。

不過，謝宜容押入女子看守所的第一天，適因炊場進行工程修繕，中餐、晚餐停止出餐，管理員改以團膳便當方式為收容人供餐， 今天謝女的中餐可選棒棒腿、排骨便當2種菜色，她要連吃2個便當。

依相關規定，矯正署辦理所屬監、院、所、校的伙食，經費成年人與未成年人有別，成年人伙食費每個月2300元，未成年人每個月伙食費3900元。

謝宜容的前部屬「死諫」風暴引發星火燎原，檢調另偵辦她挪用公款購買伴手禮，也涉利用職務指定特定廠商承攬辦公室裝潢，新北地檢署檢察官依貪汙、違反政府採購法等罪，昨天聲請羈押禁見謝宜容獲准。

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