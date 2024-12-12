快訊

獨／新北警察局長遭批帶7人「包圍」議員 她開記者會爆霸凌案：深感恫嚇

中職／5年4500萬隊史最大約！ 陳韻文有望續留統一獅隊

台大不孕症名醫爆性騷 台中這醫院證實：上月在北部分院任職

影／投資虛擬貨幣正夯彰化女被詐團騙走百萬元 聯合警方逮車手

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

投資虛擬貨幣正夯，也成為詐騙集團最熱門詐騙手法，彰化縣又有一名婦人誤信假投資平台，數周內交給詐團113萬元資金，直到無法取回本金才發現受騙，詐團又要約她交24萬元，她才報警逮到黃姓車手。

虛擬貨幣投資熱潮讓許多民眾有發財夢，讓詐騙集團有機可趁，彰化警分局最近再偵破一起假投資詐欺案，一名婦人誤入假投資平台，詐騙集團透過精心設計的話術，聲稱投資虛擬貨幣市場波動小、收益穩定，且保證短時間內可獲高額回報，讓婦人誤信，短短數周內共提領113萬元投入。

詐團還提供以假亂真的「代購數位資產契約」，契約顯得非常正式，寫上包括商品名稱「VSDT」等專業名稱，還附有雙方簽署欄位，更加入「不可抗力條款」與「防洗錢規定」，營造專業且安全假象，更以「限時優惠」或「稀缺投資機會」為由，誘使受害人需迅速決定，來不及驗證文件真偽。

直到婦人想領回所賺的收益，詐團卻開始以各項藉口拖延，婦人才知受騙報警，詐團還要再騙婦人再交付24萬元投資，婦人配合警方，和車手約在彰化市某超商面交現金，警方當場查獲黃姓(30歲)車手，及查扣假投資契約和金融卡等犯案工具，將黃嫌移送法辦。

鹿港鎮最近也成功攔阻一起疑似詐騙案，一名女子認識一名鄭姓男網友，鄭男甜言蜜語要女子拿錢出來投資，女子欲臨櫃匯款396萬元，被行員發現有異通知警方，鹿港派出所巡佐蔡國順、警員葉世欽即前往詳細詢問，一開始陳女不願說明匯款原由，僅向員警稱是要做購屋轉投資之用。

警方查證後發現鄭男並無成立任何公司行號，此筆交易是私下交易，且未給女子簽立合約書及擔保人，詐騙風險極高，在員警苦口婆心勸說下，女子才決定取消匯款，保下自己的血汗錢。

彰化縣一名婦人被詐騙集團騙走113萬元資金，因而配合警方和車手再約超商見面取款，而逮到車手。圖／警方提供
彰化縣一名婦人被詐騙集團騙走113萬元資金，因而配合警方和車手再約超商見面取款，而逮到車手。圖／警方提供
鹿港派出所員警最近也即時攔阻一名女子匯款396萬元給男網友。圖／警方提供
鹿港派出所員警最近也即時攔阻一名女子匯款396萬元給男網友。圖／警方提供
彰化縣一名婦人被詐騙集團騙走113萬元資金，詐團還以很正式的「代購數位資產契約」取信被害人。圖／警方提供
彰化縣一名婦人被詐騙集團騙走113萬元資金，詐團還以很正式的「代購數位資產契約」取信被害人。圖／警方提供

虛擬貨幣 詐騙集團

延伸閱讀

內湖母女遭詐1200萬元雙亡 1車手遭收押、另1人5萬交保

台灣淪為詐團外籍車手天堂 民眾質疑與緬甸有什麼差別

母女遭詐千萬輕生 2詐團車手再落網…曾分2次向母取款150萬

詐團冒名百萬網紅行騙 母女受害選擇輕生…柴鼠兄弟發聲了

相關新聞

台南歸仁分局所長涉洩密、貪汙 檢方上午搜索帶回4人調查

台南市警局歸仁警分局傳洩密及貪汙案件，台南地檢署等今上午前往歸仁大潭派出所搜索，檢方指出，許姓所長涉嫌洩密及違反貪汙治罪...

獨／台中紅白單案大辦涉瀆職警 涉案警群組炮轟「人工開單」是禍首

台中地檢署從今年9月開始，偵辦第六警分局西屯所官警涉轉紅白單貪汙案，兩波行動已調查35名官警，多人交保，其中已調任太平警...

逆轉！謝啟大在新黨群組指楊世光炒股騙錢 高院改判無罪

新黨前立委謝啟大在「新黨群組」指同黨黨員、主持人楊世光炒股票，楊自訴謝婦妨害名譽，謝反告楊誣告；台北地院認定謝婦犯散布文...

人妻出軌腳踏3條船 元配出面護妻反遭小王暴打掛彩

蘇姓男子與人妻交往3年，結果人妻卻又劈腿另名林姓男子，蘇男上前攔車把林男汽車砸毀，人妻想要分手，蘇竟多次騷擾對方，甚至暴...

台南33處魚塭、光電場濫倒廢土 歸仁分局所長涉走漏消息遭搜索偵辦

台南市警局歸仁警分局大潭派出所許姓所長涉洩密及貪汙，台南地檢署等今上午赴派出所等地搜索，傳喚許、業者及證人共4人到案。檢...

謝宜容羈押第一天情緒穩定 炊場修繕只能改吃團膳便當

勞動部公布第二次調查報告，認定勞發署北分署前署長謝宜容霸凌前下屬吳姓公務員與吳的輕生有關，新北地檢署查辦謝女涉貪，聲押禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。