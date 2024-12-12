台中退休婦被騙7房損失逾7000萬 如日劇「地面師」真實上演

台中市有七旬婦人被詐團騙走七棟房產，如日劇「地面師」劇情真實上演。圖／摘自Netflix

台中市退休七旬婦人被彭男為首詐騙集團盯上，騙走七棟房產，損失超過7300萬元，檢警形容彷如日劇「地面師」真實上演，該齣日劇是今年8月間在Netflix串流平台上線，演出由真實事件改編的故事，原作是由新庄耕的小說，一上線即占據日本Netflix的排行榜第一名，也受到台灣劇迷喜愛。

根據Netflix官網介紹，日劇地面師是由綾野剛、豐川悅司等知名影星領銜主演，由作家新庄耕的小說改編，小說是以真實犯罪事件為靈感，描寫以不動產買賣來進行詐欺的地面師們，對被害人騙取巨額款項的故事。

Netflix官網描述劇情是，一群地面師聽聞某塊黃金地段價值上看100億日圓，於是決定無所不用其極，展開他們極具野心的騙局。

相關地面師集團成員有由豐川悅司飾演的首領、綾野剛、北村一輝、皮埃爾·瀧、小池榮子，分別飾演拉攏人心、用專業術語哄騙對方、情搜等角色。

彭姓男子為首的詐騙集團盯上台中退休的7旬葉姓老婦，以假檢警詐騙誆稱她被冒名洗錢，葉依指示交付4700萬元現金仍不夠，詐團又仿日劇「地面師」手法，帶葉去質押借貸名下7棟房產，再騙得2600萬元，葉損失7300萬元才知上當。

檢警查獲彭、林除了行詐台中葉姓婦人，另還對吳姓、陳姓老翁以類似手法行騙，法院就3案審理後依加重詐欺罪各判彭6年6月、併科罰金55萬元，判林3年、併科罰金20萬元。