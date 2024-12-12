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台南2線3星警官開妻車竟掛偽造車牌 送辦至今均保持沈默
台南市某分局2線3星警官與妻子座車懸掛偽造車牌、竟剛好其他分局員警路過意外發現，身分曝光後遭送辦，雖夫妻都喊冤，但同事長官得知後都「意外不解」為何要用假車牌。分局表示，此案是警方主動發現移送，但必須等候偵辦結果才能有後續處置；當事人則沈默不做說明。
台南永康警分局警員7月巡邏時，發現路旁一輛BMW車輛懸掛車牌材質是非金屬的「珍珠板」材質車牌，查詢車號又與車身不符，依照偽造車牌送辦。後來發現車車主是警官妻子，夫妻都會使用，通知兩人到案依偽造文書罪嫌函送檢方偵辦。
涉案警官同事說明可能原因，涉案警官與妻子有兩輛車共用，出事那輛在高速公路因超速遭扣牌，因無停車空間只能停路旁。他供稱「因無車牌怕回收業者拖走」，才掛上「珍珠版」車牌，卻又掛另一輛福斯汽車車車號的假車牌，才會出事，但是為何如此「當事人又不願說」。
警方調查，當時員警以車身車牌不符，當場拔牌，事後到場發現車子不見了、調監視器查出車主丈夫開走，公文通知他到案說明時職業又自稱「服務業」，沒想到後來政風單位發現，轉送分局偵查隊查辦。
涉案警官同事說，兩輛車一輛福斯一輛BMW，都是同事太太名下，為何他們夫妻移送檢方偵辦至今，都沒透露車牌來源、是誰買的向誰買的、為何要放不同車號車牌「大家都不太能理解」，說「遭人陷害」真的也很難讓人信服，只能等當事人願意說明。
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