影／70歲資深演員譚艾珍遭詐騙98萬 台南警曝如何逮車手

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

資深演員譚艾珍2個多月前遭詐騙，在台北面交98萬元，隔天返回台南第二次面交110萬元時，市警四分局育平所員警機警成功阻詐，譚艾珍經女兒歐陽靖今在臉書分享「不是受害者太笨，是詐騙集團真的太厲害了，你我都有可能遇到！」警方今還原事發經過，提醒民眾提高警覺。

台南市警四分局副分局長洪百亮說，育平派出所警員孫宜楷擔服9月26日下午2時至4時超商防制車手提領勤務，在安平區郡平路超商，發現29歲李姓男子形跡可疑，盤查後逮捕該取款車手，案經附帶搜索，在他身上查獲偽造公文書1張、新台幣3萬3100元及工作手機1具等證物。

同時，警方循線聯繫已在郵局臨櫃提領現金110萬的譚艾珍，經警方說明原委，譚女才知道上當，雖成功保住110萬元，但她於前一天第一次遭詐騙，並在台北已面交98萬元。譚女完成報案程序後，警詢後，李涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌，隨案移送台南地檢署偵辦，經檢察官聲押獲准。

歐陽靖指出，當初詐騙集團成員假冒檢察官，稱媽媽誤介入一齣毒品刑案，要她幫忙辦案，利用其善良與正義感，讓她一步一步踏入圈套而不自知。

她說，因為是協助警方秘密辦案，所以媽媽不能對任何人說，才會騙她是要去看中醫，其實根本是去匯款，而當車手被抓之後，那個聯繫的假檢察官立即從LINE上消失。

歐陽靖說，當初詐騙集團成員假冒檢察官，稱媽媽誤介入一齣毒品刑案，要她幫忙辦案，利用其善良與正義感，讓她一步一步踏入圈套而不自知。圖／讀者提供
歐陽靖說，當初詐騙集團成員假冒檢察官，稱媽媽誤介入一齣毒品刑案，要她幫忙辦案，利用其善良與正義感，讓她一步一步踏入圈套而不自知。圖／讀者提供
台南警方循線聯繫已在郵局臨櫃提領現金110萬的譚艾珍，經警方說明原委，譚女才知道上當。圖／讀者提供
台南警方循線聯繫已在郵局臨櫃提領現金110萬的譚艾珍，經警方說明原委，譚女才知道上當。圖／讀者提供
育平派出所警員孫宜楷擔服9月26日下午，在安平區郡平路超商，發現29歲李姓男子行跡可疑，盤查後逮捕該名取款車手，警詢隨案移送後，檢方聲押獲准。圖／讀者提供
育平派出所警員孫宜楷擔服9月26日下午，在安平區郡平路超商，發現29歲李姓男子行跡可疑，盤查後逮捕該名取款車手，警詢隨案移送後，檢方聲押獲准。圖／讀者提供

詐騙集團 車手

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