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獨／台中紅白單案大辦涉瀆職警 涉案警群組炮轟「1事」是禍首

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紅白單點燃官警貪汙風暴 台中市警局急建電子逕舉系統：明年中啟用

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局第六警分局西屯所涉及紅白單貪汙案，檢調帶回涉案35人，市警局建置電子逕舉系統。圖／本報資料照
台中市警局第六警分局西屯所涉及紅白單貪汙案，檢調帶回涉案35人，市警局建置電子逕舉系統。圖／本報資料照

台中市第六警分局西屯所官警涉轉換紅白單貪汙，檢調偵辦涉案35名官警，太平警分局偵查隊長金桂明收押，一名涉案10萬元交保的楊姓警員，昨在群組發文開轟，希望市警局儘速建置電子逕舉系統，讓基層免於開單被關說；市警局交大表示，違停逕行舉發單的電子舉發，已完成試辦，預計明年中可全面開放。

台中市警局交通大隊表示，有關違規停車逕行舉發標示單（俗稱白單）的電子舉發，目前已完成試辦期，但為配合警政署整合優化電子舉發功能，目前先暫停電子舉發標示單功能，採紙本方式，但為符合員警需求，先參考台北市與新北市做法，正研議開發辦理介接警政署電子舉發系統，系統廠商預計明年中可全面開放，以簡化舉發程序，使員警更有效率地處理交通違規。

交大表示，雖目前採行紙本方式，為防止弊端，已修訂相關規定，針對員警申請註銷標示單，加強審查稽核，尤其針對現場轉換舉發、舉發法條改變、無故以照片檔案毀損申請註銷標示單等，逐一檢視並增加審核機制，以端正本局員警風紀，嚴禁此類弊端情形發生。

台中地檢署從今年9月開始，偵辦第六警分局西屯所官警涉轉紅白單貪汙案，兩波行動已調查35名官警，多人交保，其中已調任太平警分局偵查隊長金桂明遭收押禁見。

一名涉案交保的楊姓警員昨天在六分局群組開轟，質疑人工開單沒有效率，還徒留讓地方人士、警友的「見縫插針」的空間。

台中市 罰單 警察

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