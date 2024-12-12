屏東內埔警分局統計詐騙645件 20至29歲受害者超過三分之一

警方到金融機構宣導反詐騙。圖／內埔警分局提供

詐騙案件層出不窮，屏東縣內埔警分局統計，詐欺手法前5名依序為假投資、假網拍、中獎通知、騙取金融帳戶卡片、假借銀行貸款詐財、解除分期付款，其中假投資詐騙的件數及金錢損失，都是各類型詐騙手法之最，提醒民眾特別注意。

內埔警分局轄區今年迄今共發生645件詐騙案，財損金額達1億9628萬5949元，平均每件案子被騙了30餘萬元。詐欺手法前5名依序為假投資（19.84%）、假網拍（10.54%）、中獎通知（10.69%）、騙取金融帳戶卡片（8.52%）、假借銀行貸款詐財（4.96%）、解除分期付款（占11.16%）。

其中假投資詐騙的件數，或是金錢損失都是各類型詐騙手法之最，內埔警分局表示，今年11月轄區內的投資詐騙案件數僅占9.43%，但財損金額占比竟高達88.82%，非常驚人。

由於內埔警分局轄區內有屏科大及美和科技大學2所大專院校，故在20至29歲被詐騙人比例高達37.73%，超過1/3，被騙類型多為中獎通知、解除分期付款及假網拍詐騙。警方提醒，學生或剛畢竟者因社會經歷較少，對於相關詐騙話術要特別注意。