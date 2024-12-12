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虎尾眷村店家1個月遭竊2次 雲林警方循線逮人

中央社／ 雲林縣12日電

雲林虎尾建國眷村商家1個月內遭2次竊盜，期間換鎖仍被入侵，警方依循線逮人，10日逮捕黃姓男子，雖臉上鬍子已剃除，但身著服飾與犯案時相同，並查獲相關工具。

虎尾眷村是全國唯一的農村型眷村，在中央與地方攜手執行修復活化，近年陸續有商家進駐。

建國眷村內的店家日前在臉書（Facebook）貼文寫道「真的偷到會爽吧！小偷又來了1個月來2次，鬍子刮掉同一個人，這次半夜」；店家說．11月21日被偷了新台幣5000多元，當時換了門鎖，12月7日再度被竊賊入侵，此次店內無財損。

店家報案後，警方到現場採證，並根據監視器的畫面追人。

虎尾警分局偵查隊長郭建宏今天表示，經警方積極搜集證據，報請檢察官聲請拘票，鎖定居無定所的38歲黃姓男子涉有重嫌，10日深夜11時許在斗六市逮捕到黃男。

郭建宏指出，黃姓男子臉上的鬍子雖然已經剃除，但身上的穿著與犯案時相同，並在其機車內取出犯案時的工具，而他所竊取的現金早已花光；全案依連續竊盜罪移送雲林地檢署法辦，並建請羈押。

店家得知警方將竊賊逮捕歸案後，笑著說「終於抓到人了」，如果再讓犯嫌興風作浪，不知還會有多少店家受害。

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