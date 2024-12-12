趁熟睡澆灌熱水再捅死家暴夫 「自首」沒減刑判14年定讞

婦人王蕙萱2022年年6月16日凌晨拿大量熱水潑灑睡夢中的丈夫，遭追打後又以水果刀刺殺對方，台南高等法院依殺人罪判她14年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。圖／聯合報系資料照

婦人王蕙萱與陳姓丈夫不睦，2022年6月凌晨拿熱水瓶澆淋睡夢中的丈夫，再以水果刀朝他右胸猛刺，警方到場後將丈夫送醫急救，但不治。王婦雖主張長期遭家暴，但證據不足，台南地方法院依殺人罪判她13年徒刑；台南高分院不依「自首」減刑，加重改判14年刑。案經上訴，最高法院駁回定讞。

王蕙萱（33歲）與陳（39歲）2019年間結婚，同居在台南市區。前年6月16日凌晨，王蕙萱因不滿4天前丈夫對她動粗，便朝睡夢中的丈夫潑大量熱水，丈夫痛醒想追打她，抓住她的頭髮，王婦見置物箱上有把水果刀，以左手反握把水果刀反擊。

陳姓丈夫的橫隔膜、肝臟、腸繫膜遭穿刺，大量出血，他跑到陽台對外求救，並自行把身上的水果刀拔出、往大樓中庭丟下。鄰居見狀報警，陳送醫後，仍於同日早上8點死亡。

王婦說，沒想到與先生會走到這一步，用這種形式結束，如果問她恨不恨先生，她的答案是「肯定的」，但想到過去她也想說「我很愛他」。她說，不知道到後來先生有事不對她說，最後「打我們（母子）是唯一的溝通方式」。

台南地院認為，王婦夫妻於交往期間有過1次肢體衝突，婚後王婦甫生產完，雙方就屋內擺設又爭執，之後無其他家庭暴力的通報紀錄。依王婦所述，本案導火線是前年6月12日的動粗事件，王婦於前年5月9日雖就醫診斷罹患適應障礙症，疑似創傷後壓力症候群，但距離案發後近1年。

南院認為婚姻期間就算意見不同，感情不睦，或是案發前數日王婦有遭毆打，但也難以認定她長期遭受家暴或因受暴而罹患身心疾病，判她13年徒刑。

檢察官和王蕙萱皆上訴，原本王婦在一審時認罪，上訴時卻又改口，加上婆婆以媳婦行為惡劣，希望從重量刑。台南高分院認為王婦雖構成自首，但供詞前後不一，難認真誠悔意，且手段殘忍，不應依刑法第62條規定減輕其刑，改判14年徒刑懲儆。

最高法院認為二審認事用法無違誤，判上訴駁回。